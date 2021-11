Pour découvrir la culture et le patrimoine de l’Inde, Indian Railways lancera environ 190 trains thématiques Bharat Gaurav

Indian Railways a identifié jusqu’à 3 033 voitures ou 190 trains au total pour ces trains thématiques.

Trains Bharat Gaurav : obtenez un aperçu de la culture et du patrimoine indiens comme jamais auparavant, car les chemins de fer indiens sont prêts à introduire bientôt plusieurs trains Bharat Gaurav. Après les segments de fret et de passagers, le transporteur national s’apprête à lancer un troisième segment dédié au secteur du tourisme du pays ainsi qu’à lancer un ensemble d’environ 190 trains thématiques appelés trains Bharat Gaurav sur le réseau des chemins de fer indiens, a annoncé le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw le Mardi. S’adressant à une conférence de presse, le ministre de l’Union a déclaré que ces services de train Bharat Gaurav pourraient être gérés à la fois par le secteur privé ainsi que par l’Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), selon un rapport de la PTI.

Vaishnaw, lors de la conférence de presse, a déclaré que ce ne sont pas des trains réguliers qui circuleront selon les horaires. Indian Railways a identifié jusqu’à 3 033 voitures ou 190 trains au total pour ces trains thématiques. Après les segments passagers et marchandises, le transporteur national va maintenant commencer le segment du tourisme pour exploiter les services ferroviaires Bharat Gaurav, a indiqué le ministre lors de la conférence de presse. Ces services de train Bharat Gaurav mettront en valeur la culture et le patrimoine de notre pays. À partir d’aujourd’hui, Indian Railways a lancé un appel à candidatures, a ajouté le ministre des Chemins de fer.

Le ministre des Chemins de fer a également déclaré que l’idée de faire circuler les trains Bharat Gaurav provenait du Premier ministre Narendra Modi, qui a recommandé des services ferroviaires thématiques afin que les Indiens puissent comprendre, apprécier et faire valoir le patrimoine du pays. Le tarif de ces services de train Bharat Gaurav serait pratiquement décidé par les voyagistes, cependant, Indian Railways veillera à ce qu’il n’y ait aucune anomalie dans les prix des billets de ces trains. Jusqu’à présent, certains gouvernements d’État, notamment les gouvernements du Rajasthan, d’Odisha, du Karnataka et du Tamil Nadu, ont manifesté leur intérêt pour ces trains Bharat Gaurav, a ajouté le ministre des Chemins de fer.

