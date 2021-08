Pour défendre ‘Bimbito’ Méndez contre Carlos Buitrago le 14 août

** CRÉDIT PHOTO : MIGUEL COTTO PROMOTIONS, LLC. / BOXE SPARTIATE **

Caguas, PORTO RICO – Le champion du monde poids mouche minimum de l’Organisation mondiale de boxe, le Portoricain Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez (16-1, 6KOs) fera sa troisième défense de départ contre le féroce concurrent mondial nicaraguayen Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago le samedi 14 août au Star , à Frisco Texas et sera diffusé exclusivement sur DAZN.

‘Bimbito’ Méndez a effectué sa dernière défense de départ contre le Colombien Gabriel Mendoza, qu’il a battu en février 2020 par KO technique au neuvième tour avant la pandémie causée par COVID-19. Alors que le guerrier nicaraguayen Carlos Buitrago aura son opportunité de départ au poids de 105 livres où il a commencé sa carrière professionnelle. Buitrago dans son dernier combat a défié les Aztèques ; Elwin ‘La Pulga’ Soto en octobre dernier où il est tombé par décision unanime dans un grand combat.

Le combat ‘Bimbito’ vs. Buitrago fera partie de l’approbation qui met en vedette le prometteur américano-mexicain Vergil Ortíz Jr. (17-0, 17KOs) vs. Egidijus Kavaliauskas (22-1-1, 18 KOs) où le talentueux Portoricain Danielito ‘El Zorro’ Zorrilla (15-0, 11KOs) sera également en action qui défendra son championnat NABO dans la division WBO junior des poids mi-moyens contre le vétéran mexicain Pablo César “Le Démolisseur” Cano (33-7-1, 23 KO). Un événement présenté par Golden Boy Promotions avec Miguel Cotto Promotions et H2 Entertainment en association avec Spartan Boxing.



Commentaires Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez (à droite)

« Ce sera mon premier combat aux États-Unis et sur DAZN. Beaucoup de gens qui ne m’ont jamais vu combattre pourront me voir et c’est très motivant. Je me sens dans ma meilleure condition en ce moment pour revenir à nouveau avec le titre à Porto Rico ».

“Buitrago vient de combattre McWilliams Arroyo à 112 livres et le champion du monde Elwin Soto à 108 livres. Maintenant, il va plus fort à 105 livres, son poids, pour me faire face et ce sont les défis que nous voulons. On veut des adversaires motivés pour que les fans sortent des combats satisfaits. »



Commentaires Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago (gauche)

“Pour moi, c’est une bénédiction de pouvoir à nouveau me battre pour le championnat du monde, je suis dans des conditions optimales pour livrer un grand combat et devenir enfin champion du monde.”

« Ce sera une grande soirée pour ma terre au Nicaragua, où les frères Alvarado et moi nous battrons pour le championnat du monde. J’ai confiance avant tout en Dieu que nous apporterons tous ces championnats au pays des volcans et des lacs ».

