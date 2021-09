Pour défendre les invaincus sans Messi

24/09/2021 à 21:01 CEST

En tant que leader incontesté et seule équipe du Big Five à compter ses matchs par victoires, le PSG accueillera Montpellier au Parc des Princes afin de maintenir sa bonne forme, mais avec l’absence confirmée de son joueur le plus décisif : Lionel Messi.

L’Argentin, qui a présenté une contusion osseuse au genou gauche lors d’analyses médicales après le match contre Lyon, est encore faible. Cela a été rapporté par le club français lui-même, qui a ajouté que demain il y aura une mise à jour sur son statut, le tout dans le but de le faire revenir dans le match contre Manchester City.

“Comme vous l’avez vu dans le rapport médical, il a déjà commencé à fonctionner. On attend son évolution pour les prochains jours, j’espère que dimanche prochain nous pourrons signaler que l’évolution est bonne& rdquor;, a déclaré Mauricio Pochettino lors d’une conférence sur l’état des ’30’.

Avec Neymar et Mbappé comme titres plus que d’habitude, le doute serait au nom de son compagnon. Tout indique que Mauro Icardi sera, une nouvelle fois, l’attaquant de référence dans l’offensive parisienne. Pochettino a également parlé de l’attaquant : « c’est un joueur qui a beaucoup contribué à la blessure à la clavicule. Petit à petit, il revient dans l’équipe. Il a été décisif dans le match avec Lyon. C’est une alternative de plus en plus importante dans le jeu d’équipe & rdquor ;.

ALIGNEMENTS POSSIBLES :

PSG : Navas ; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo ; Danilo, Herrera, Wijnaldum ; Neymar, Icardi, Mbappé.

Montpellier : Omlin ; Sambia, Esteve, Thuler, Ristic ; Ferri, Chotard ; Mollet, Savanier, Mavididi, Germain.

Arbitre: Antoine Gautier.

Heure: 21h00.

Stade: Parc des Princes.