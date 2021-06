Pour défendre sa liberté, Taïwan doit créer une garde nationale ⋆ 10z viral

Taïwan est une république démocratique autonome de près de 24 millions d’habitants et l’une des nations les plus libres de la planète. Malheureusement pour Taïwan, il se trouve à environ 90 milles de la République populaire de Chine de l’autre côté du détroit de Taïwan.

Les 1,4 milliard d’habitants de la RPC sont dirigés par le Parti communiste chinois dans un État totalitaire à parti unique dirigé par le président Xi Jinping. Pendant plus d’une génération, la RPC a considéré Taïwan comme une province renégat à reprendre, par la force si nécessaire.

Au cours des deux dernières années, la détermination de Taiwan à maintenir ses défenses a été renforcée alors qu’elle a vu la RPC violer ses accords internationaux promettant de maintenir l’accord « Un pays, deux systèmes » de Hong Kong. Cette récente absorption de Hong Kong dans la RPC avec peu de condamnation internationale conséquente a réaffirmé à Taïwan qu’on ne peut pas faire confiance à Pékin, tout en signalant potentiellement au PCC qu’il pourrait faire de même à Taïwan avec moins de ramifications négatives que prévu.

En effet, assister à la perte de liberté de Hong Kong aux mains de la RPC a accéléré une tendance à long terme à la montée du nationalisme taïwanais. Aujourd’hui, 83 % des Taïwanais, un record, se considèrent uniquement comme « Taïwanais » et non « Chinois » ou les deux. De même, 77,6% des Taïwanais ont déclaré qu’ils se battraient pour leur liberté si la RPC envahissait Taïwan.

Cependant, la volonté de se battre et le fait de se battre sont deux choses totalement différentes. L’armée taïwanaise en service actif compte environ 165 000 personnes et 1,7 million de réservistes supplémentaires. Ce chiffre est considérablement en baisse par rapport à 2014, lorsque la force active de Taïwan était d’environ 290 000, reflétant le passage d’une dépendance aux conscrits à une force entièrement volontaire.

Sur le papier, la force de réserve de Taïwan semble impressionnante. Mais il présente des faiblesses fondamentales qui le rendent vulnérable dans les scénarios les plus probables auxquels Taïwan pourrait être confronté lorsqu’il se défendra contre une RPC vengeresse dirigée par le Parti communiste chinois.

Formation terriblement inadéquate

Dans une annonce faite il y a trois mois, le commandement militaire de Taïwan a annoncé qu’il appellerait ses réservistes pour deux semaines d’entraînement chaque année, mais uniquement à titre de test pour 3 000 réservistes avant un lancement à grande échelle d’ici 2024. Aujourd’hui, une partie des 770 000 réservistes les réservistes militaires qui ont quitté le service actif dans les huit dernières années ne reçoivent que cinq à sept jours de formation tous les deux ans.

À titre de comparaison, aux États-Unis, les 535 000 soldats de l’US Army Reserve et de l’Army National Guard s’entraînent au moins 38 à 39 jours par an. De nombreux soldats servent plus que cela lorsqu’ils se préparent à la mobilisation ou suivent des cours de spécialité et de leadership. En tant que tels, les réservistes de Taïwan reçoivent aujourd’hui environ 8 % de la formation annuelle de leurs homologues de l’armée américaine. D’ici 2024, si le programme de Taïwan visant à accroître la formation est mis en œuvre, les réservistes taïwanais formeront environ 36 % autant que les réservistes américains.

Ce n’est tout simplement pas assez de formation. Lorsque les réservistes reçoivent un entraînement militaire bien planifié et réaliste, leurs compétences et leur moral s’améliorent. Tout aussi important, lorsqu’un segment plus large de la communauté – des professionnels, des gens d’affaires et des travailleurs – se prépare à défendre la nation, cela galvanise également le public.

Certes, la formation et l’équipement sont d’une importance vitale pour l’efficacité d’une force de réserve, mais la doctrine militaire est également cruciale. L’Amérique a le luxe de la profondeur stratégique. Ses forces de réserve ont le don du temps dans la mesure où la plupart des conflits majeurs nécessitant leur mobilisation se développeront outre-mer. Cela permet une période de mobilisation et de formation ordonnée et réfléchie avant le déploiement.

Taïwan n’a pas le luxe du temps. La RPC peut déclencher les hostilités en quelques minutes, amenant l’ensemble de Taïwan sous des tirs de missiles et des frappes aériennes intenses. De plus, les plans de bataille de la RPC mettent probablement l’accent sur les systèmes de commandement, de contrôle et de communication de Taïwan. La capacité du gouvernement taïwanais d’appeler ses réserves et de les déployer de manière significative sera extrêmement difficile dans un conflit. En bref, il est tout à fait douteux que les réserves de Taiwan apporteront une contribution militairement significative au cours des dix premiers jours décisifs de la bataille.

Au contraire, la mobilisation précoce des forces de réserve taïwanaises sur la base d’alertes de renseignement et d’indicateurs d’une attaque imminente de la RPC sera politiquement problématique. Alors que le secrétaire général du PCC Xi a ordonné à ses forces militaires d’intensifier les opérations aériennes et navales dans et autour du détroit de Taïwan, la position de menace accrue réduit le temps de réaction de Taïwan tout en étouffant les dirigeants militaires de Taïwan à une attaque imminente (ce que l’Égypte a fait avec succès six mois avant la guerre du Yom Kippour de 1973).

Pourquoi des réorganisations sont nécessaires

Le rythme opérationnel accru de la RPC produit également un effet « d’attaque psychologique » contre Taïwan. Cette guerre psychologique vise à réduire la volonté de combattre de Taïwan, bien que l’inverse puisse se produire ainsi qu’une nation se lève pour faire face à la menace.

Si les dirigeants civils de Taïwan envisageaient de mobiliser les réserves, la communauté des affaires de l’île exercerait une pression énorme pour ne pas perturber sa main-d’œuvre ou les marchés. Les ramifications politiques pourraient également être graves.

Pourtant, il existe une bien meilleure façon pour Taïwan d’organiser ses réserves si Taïwan est prêt à rompre brutalement avec son passé. Auparavant, l’armée nationaliste de Chine continentale était considérée par de nombreux Taïwanais comme une force d’occupation, tandis que l’armée de Chiang Kai-shek considérait une grande partie de la population comme indigne de confiance. Naturellement, cela a conduit à un système qui a évité les organisations de défense locales car ces organisations pourraient devenir les germes de la rébellion.

Étant donné que le sentiment d’identité taïwanaise s’est développé, la probabilité qu’un système de réserve décentralisé devienne une menace pour le gouvernement est minime, bien qu’un contrôle soit nécessaire pour empêcher les sympathisants de la RPC de prendre le contrôle opérationnel d’une unité de garde locale.

En conséquence, Taïwan devrait immédiatement envisager de créer un modèle de réserve semblable à la Garde nationale de l’armée. Comme en Amérique, ce modèle comprendrait des armureries locales abritant des pelotons (40 à 50 personnes), des compagnies (120 à 200), ainsi que des quartiers généraux de bataillon et de brigade. Des entraînements fréquents seraient dispensés dans les armureries, où l’équipement d’entraînement virtuel serait situé. Les installations s’avéreraient également utiles pour le recrutement ainsi que pour répondre aux catastrophes naturelles.

Se préparer au pire

Chaque unité locale de la Garde taïwanaise serait chargée de défendre les points clés et les infrastructures lors de la mobilisation ou au premier signe d’une attaque de la RPC. La géographie de Taïwan a longtemps été considérée comme un multiplicateur de force qui favorise la défense, ce qui est devenu de plus en plus clair lors d’un vaste exercice de carte et d’un jeu de guerre que j’ai conçu pour Taïwan dans le cadre de mes recherches pour écrire mon livre « China Attacks ».

En cas d’attaque surprise, les soldats de la Garde taïwanaise s’autodéclaraient sans ordre. Les unités seraient équipées en tant que groupes de travail d’infanterie avec des fusils, des mortiers, des missiles antichars, des missiles antiaériens, des drones, des équipements de communication (y compris la possibilité de télécharger des flux en direct par satellite) et des véhicules blindés plus anciens.

Même si la moitié de ces unités réussissaient à se mobiliser et à prendre des positions défensives, cela compliquerait grandement l’objectif de l’Armée populaire de libération de vaincre rapidement l’armée active de Taiwan après un assaut amphibie et aéroporté réussi. Au fur et à mesure qu’un conflit progressait, ces unités locales pourraient être regroupées en unités de manœuvre plus grandes, soit dans le cadre de la garde de Taiwan ou d’éléments en service actif.

Cependant, en raison de la menace croissante des missiles de la RPC, les armes et l’équipement d’un arsenal seraient vulnérables à la destruction au début d’une attaque. Une solution à cela serait d’utiliser des coffres-forts de stockage mobiles ou des véhicules blindés.

Par exemple, les fusils seraient stockés dans un conteneur tandis que les boulons de fusil et les munitions seraient stockés dans l’autre avec des clés séparées, ou des combinaisons, nécessaires pour déverrouiller les deux. Cela rendrait plus difficile pour le petit cadre à temps plein – généralement, deux à quatre personnes – d’être maîtrisé par des éléments criminels ayant l’intention de voler du matériel militaire. Dans le même temps, cela rendrait presque impossible pour la RPC de détruire l’équipement essentiel des réserves dans les premiers mouvements d’une attaque.

Enfin, une initiative de Taiwan Guard pourrait bénéficier d’un programme d’échange international lancé en 1993 à la fin de la guerre froide. Le programme de partenariat d’État a associé les commandements de la Garde nationale d’État à leurs homologues d’Europe centrale et orientale.

Par exemple, pendant mon service en tant qu’officier du renseignement dans la Garde nationale de Californie, j’ai eu l’occasion de m’entraîner avec des homologues ukrainiens. L’Ukraine a envoyé ses réservistes en Californie pour s’entraîner et la California Guard a envoyé ses membres de la Garde en Ukraine. De plus, l’utilisation de citoyens soldats à ce titre serait moins provocatrice qu’un échange en service actif tout en donnant confiance aux Taïwanais quant à l’utilité d’une force de réserve professionnellement formée.

Les premiers jours d’une tentative de la RPC pour conquérir Taïwan seront critiques. Les signes d’une résistance réussie, diffusés tant à l’intérieur qu’à l’étranger, façonneront en grande partie la volonté nationale de se battre ainsi que la volonté internationale de venir en aide à Taiwan.

Si Taïwan survit à sa rencontre avec la RPC, le potentiel de troubles en Chine continentale serait extrême. Une force de garde de Taiwan viable servirait de puissant moyen de dissuasion aux desseins agressifs du Parti communiste chinois visant à étouffer la démocratie dynamique de Taiwan.

Chuck DeVore est vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et a siégé à l’Assemblée de l’État de Californie de 2004 à 2010.

Photo Photo : John D. Helms / Armée américaine