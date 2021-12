« Pour des raisons sentimentales »: l’Amérique s’évanouit face à Sam Cooke

À la fin de 1957, Sam Cooke faisait pâlir ses fans. La pop douce et élégante de « You Send Me » venait d’être n°1 et était sur le point de répandre le nom de Cooke à l’international, au début de 1958.

Dans une explosion d’activité dans les charts américains, il a également figuré en novembre avec « Summertime » de George Gershwin, puis à nouveau la semaine avant Noël avec les double-face « I’ll Come Running Back To You » et « Forever ». Puis, le 30 décembre 1957, il est entré dans le palmarès des meilleures ventes en magasin de Billboard avec un autre succès, « (Je t’aime) pour des raisons sentimentales. »

La chanson a ses origines à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les crédits d’écriture ont été attribués à Ivory « Deek » Watson et William « Pat » Best, respectivement membres fondateurs des Ink Spots et des Four Tunes. Plus tard, il a été jugé que Best avait écrit « Reasons » par lui-même. Il a d’abord été enregistré par un autre groupe dans lequel Watson figurait, les Brown Dots, puis des versions à succès ont été enregistrées par Eddy Howard, Dinah Shore et Charlie Spivak. Mais le plus célèbre de l’ère pré-rock’n’roll était de Nat King Cole, qui l’a porté au n°1 en 1946.

La version de Cooke était tout à fait dans le même style que son smash « You Send Me », avec des harmonies proches derrière sa voix principale autoritaire et suave. « Cooke fait revivre le vieux hit de Nat King Cole… dans un style facile à vivre et vendable », a écrit la critique de Billboard. Après avoir ouvert au n ° 50 sur ce dernier graphique de 1957, son single atteindrait le n ° 17, tandis que la face B, « Desire Me », a fait une apparition à part entière, au n ° 47.

Ensuite, Marvin Gaye et Mary Wells ont enregistré leur version de « Reasons » pour l’album Together, et il y avait d’autres reprises des années 60 par John Leyton, les frères justes et José Feliciano. Les interprétations ultérieures sont venues de Rufus Thomas, Linda Ronstadt, Natalie Cole, BB Roi, et d’innombrables autres.

