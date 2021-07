Pour entrer il faut sortir

06/07/2021 à 20:27 CEST

Carles Rosell

Dans moins d’une semaine, Gérone se met en route et, à ce jour, l’entraîneur n’a pas encore été confirmé, bien que les détails soient en cours de finalisation pour que l’arrivée de Michel sur le banc c’est officiel. L’équipe compte un peu plus de 20 footballeurs, mais ce ne sera pas le profil de l’équipe quelques semaines plus tard, à la fermeture du marché d’été. C’est du moins l’idée. Très peu de mouvements ont fermé jusqu’à présent le club, qui travaille conscient que le plafond salarial ne ressemble pas, du tout, à celui d’il y a deux saisons, il devra donc surveiller chaque opération à la loupe.

Désireuse de révolutionner le monde du travail un été de plus, l’entité misera sur une politique plus austère que par le passé le plus récent. Ceci est réalisé en évitant des copeaux trop élevés, au moins à court terme. C’est ainsi que la rénovation de Cristhian Stuani. Plus d’années mais un salaire inférieur. Une autre alternative consiste à ouvrir la porte de sortie en grand. Parce que des signatures sont attendues, même s’il y aura aussi des victimes et pas seulement.

C’est ici qu’apparaissent ces footballeurs qui cette dernière saison ont été prêtés à d’autres clubs. La plupart feront leurs valises. Jonas Ramalho il a déjà été transféré à Osasuna en échange de 700 000 euros. Il est prévu que Johan mojica sortir aussi. Elche le suit, même s’il n’a pas voulu payer les 2,5 millions qu’ils demandaient à Montilivi. La direction sportive travaille également à résoudre la situation des Jairo Izquierdo, Pape Diamanka et Àlex Gallar, avec des jetons élevés.

Avec peu de temps à venir et bien que Gérone souhaite se débarrasser de quelques footballeurs, tous sont attendus le 12 juillet pour commencer les tests médicaux avant de commencer l’entraînement.