« Pour eux, l’important c’est l’argent »

15/10/2021 à 20:18 CEST

Les Olympique de Lyon – AS Monaco il a toujours été l’un des matchs importants et marquants du calendrier de la ligue française. En l’absence d’un jour pour le début de la réunion, qu’est-ce que peut être suivi en direct pour tout le monde de Sport, l’entraîneur de l’équipe à domicile, Pierre Bosz, a accordé la traditionnelle conférence de presse avant le match.

Pour le concours entre ces deux grands de France, le L’Olympique ne pourra pas compter sur Lucas Paquetá, la star de l’équipe de France qui jouera ce soir à 2h30 contre l’Uruguay lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Sur l’absence du Brésilien, Bosz a commenté que : « Il est complètement impossible pour Paquetá d’arriver s’il joue ce soir. S’il ne jouait pas, il faudrait le voir mais le Brésil joue ce soir. je n’y comprend rien. Je ne sais pas qui organise tout ça mais il y a trois jeux en Amérique du Sud. Je ne parle pas seulement pour Lyon, mais pour les joueurs. Trois matchs au programme avec le dernier match jeudi soir. Je ne comprends rien… ».

« Les gens qui font ça ne comprennent pas le football. Pour eux l’argent est la chose la plus importante, ni le football ni le joueur et que je ne comprends pas. Ce que nous voulons, c’est avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain. Mais de cette façon, nombreux sont ceux qui se blessent. De cette façon, beaucoup de bons joueurs finissent par se blesser et à cause de cela ils ne jouent pas longtemps », a ajouté l’entraîneur néerlandais visiblement bouleversé.

Finalement, Bosz Il a également évoqué le calendrier serré des équipes dans le football d’aujourd’hui, à propos duquel il a déclaré ce qui suit : « Je suis dans le football depuis longtemps. Ici, par exemple nous jouons deux fois par semaine. Nous voulons jouer à de grands jeux, mais il y a le calendrier… La semaine prochaine par exemple, nous jouons jeudi soir (à Prague contre Sparte). Les joueurs devraient normalement avoir au moins 72 heures pour récupérer mais là nous aurons 64 (Lyon joue le dimanche 24 à 13h). Voyager est difficile pour les joueurs. C’est le football moderne« , C’est fini Pierre Bosz.