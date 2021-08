Pour éviter la fraude foncière, NHAI ordonne aux autorités du district de rester CLU, NOC, actes de vente jusqu’à ce que les DPR soient prêts

in

Pour éviter ces cas, les autorités de la NHAI ont sollicité une attention particulière de la part des autorités fiscales.

L’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI), afin d’éviter la fraude foncière sur les lignes de l’« arnaque » foncière d’Hoshiarpur en 2016, a envoyé des lettres aux autorités du district pour qu’elles suspendent le changement d’utilisation des terres, les actes de vente, les CNO, les registres des terres jusqu’aux RPD. sont préparés pour les projets NHAI. L’une des lettres adressées au sous-commissaire (DC) d’Hoshiarpur a révélé que l’autorité routière prévoyait le passage à 4 voies d’une autoroute à 2 voies Phagwara-Hoshiarpur existante (NH-3448), y compris le contournement de Phagwara et Hoshiarpur. Pour le projet, des procédures d’acquisition de terrains ont été lancées par ce bureau et la vérification du numéro d’arpentage par les patwaris tombant dans l’alignement est actuellement en cours, selon un rapport d’IE.

La lettre adressée à DC indiquait en outre que l’alignement du tronçon du projet en question est désormais facilement accessible et que la possibilité de fuite d’informations sensibles ne peut être exclue. Ainsi, selon le rapport, il y a de fortes chances que la conversion des terres ou la vente des terres tombent dans l’alignement. Auparavant, ces cas avaient également été signalés au Pendjab, entraînant l’abandon de la proposition de développement d’une autoroute ou de coûts supplémentaires pour l’État ainsi que des cas d’arbitrage ou des litiges fonciers, indique la lettre. Pour éviter ces cas, les autorités de la NHAI ont sollicité une attention particulière de la part des autorités fiscales.

Cependant, la lettre de NHAI, pour être très prudente, a en outre exhorté à intervenir pour émettre une ordonnance de suspension contre toute délivrance de CNO pour un changement d’utilisation des terres ou un acte de vente ou des registres de terres pour les villages selon la liste envoyée à ce bureau pour Hoshiarpur. tehsil du district de Hoshiarpur jusqu’au 31 août 2021, ou l’achèvement de la procédure de notification 3 A en vertu de la National Highway Act 1956. Selon les responsables de NHAI, ces méthodes sont suivies par eux pour chaque projet et pour la route Jalandhar-Katra, un processus similaire a été adopté.

Les responsables de l’autorité routière ont déclaré qu’ils étaient censés construire le contournement de Jalandhar après l’escroquerie foncière de Hoshiarpur de 2016 et que la NHAI devait acquérir un terrain de 392 acres dans 26 villages de Jalandhar pour cela. Le contournement de Jalandhar de 29,5 kilomètres de long devait relier NH-71 à NH-70 du village de Chuharwali à la route de Phagwara via le village de Talhan, mais en 2019, NHAI a été contraint de suspendre ce projet car il avait découvert diverses irrégularités similaires à l’arnaque foncière de Hoshiarpur. dans le projet Jalandhar où dans certains villages, les transactions foncières ont été exécutées par une mafia foncière bien avant que l’autorité routière puisse acquérir la même zone pour la construction de la rocade.

La mafia foncière était devenue très active dans ces villages et avait acheté des terres à des agriculteurs innocents et les avait converties en propriétés commerciales en faisant en sorte que CLU récupère quatre à cinq fois plus de compensation pour la propriété commerciale que la propriété agricole de NHAI dans le processus d’acquisition de terres, le rapport dit.

