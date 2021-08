Pour faire de l’Inde une nation start-up, ouvrez les portes du capital indien

D’ici 2025, l’Inde accueillera 100 000 start-ups et 150 licornes, soutenant de manière cumulative 35 lakhs d’emplois, créant 1 000 milliards de dollars de valeur et pouvant éventuellement voir 150 à 200 milliards de dollars supplémentaires investis cumulativement.

Par TV Mohandas Pai & Yash Baid

Les start-up tirent parti des changements induits par la technologie pour transformer les sociétés du monde entier. Ces start-up sont des moteurs d’innovation entrepreneuriale qui changent le contexte de la société tout en créant de la valeur disproportionnée. Il y a environ 250 ans, le monde a changé à jamais avec l’avènement de la révolution industrielle. Nous avons vu l’essor de l’Europe et le déclin de l’Asie. L’Inde et la Chine étaient les économies les plus riches de l’aube de la civilisation jusque-là. Des années 1800 à 1900, l’Europe a tiré parti de l’essor de la machine pour dominer l’économie mondiale, créant une chaîne d’approvisionnement mondiale, reliant les consommateurs et les producteurs du monde entier.

Il y a environ 20 ans, Internet est devenu une alternative à cette chaîne d’approvisionnement. Et maintenant, Internet a rapproché les gens comme aucun autre phénomène dans l’histoire. Aujourd’hui, sur les 7,8 milliards d’habitants de la planète, 6 milliards de personnes ont une connexion mobile, plus de 5 milliards ont une connexion Internet et 4,5 milliards utilisent les réseaux sociaux pour rester connectés. Internet vous permet de communiquer les uns avec les autres, de faire des affaires, de vous éduquer, de vous divertir, d’accéder à la santé et d’accéder à tous les autres produits ou services imaginables via des fournisseurs mondiaux.

La croissance d’Internet a donné naissance à des conglomérats technologiques géants, dont certains sont aujourd’hui évalués à environ 2 000 milliards de dollars chacun. Ces sociétés basées aux États-Unis sont en tête du peloton des 10 premières sociétés de valeur au monde. En fait, neuf d’entre elles sont des entreprises numériques, un phénomène jamais vu auparavant. Pour mettre cela en perspective, Apple, avec une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars, vaut près des deux tiers du PIB de l’Inde.

L’Inde est également en train de rattraper son retard et est désormais le troisième écosystème de start-up de la planète. La profondeur de cet écosystème est importante, avec 55 000 start-up ayant déjà créé 350 milliards de dollars de valeur et employant plus de 1,5 million de personnes. Les start-up indiennes ont levé plus de 70 milliards de dollars sur la période 2014-2020 – 11,5 milliards de dollars en 2020 et 10,5 milliards de dollars sur le seul premier semestre 2021, période marquée par la pandémie de Covid-19.

L’année 2020 a donné le ton pour la première fois, avec le plus grand nombre de nouvelles licornes en un an, avec 11 start-ups atteignant le cap, pour être dépassées en 2021 (ytd), où nous avons été témoins de 6 licornes couronnées en une semaine, et 18 créés au cours du premier semestre, avec une attente de 25 licornes d’ici la fin de l’année.

Sur les 110 milliards de dollars de capitaux levés par les start-up indiennes depuis 2008, 70 milliards de dollars ont été levés au cours des cinq dernières années, une accélération remarquable du déploiement du capital qui est passée largement inaperçue de la plupart des industries indiennes traditionnelles. Il a conduit à la création de 59 entreprises technologiques financées par capital-risque, évaluées à plus d’un milliard de dollars chacune en une décennie seulement.

D’ici 2025, l’Inde accueillera 100 000 start-ups et 150 licornes, soutenant de manière cumulative 35 lakhs d’emplois, créant 1 000 milliards de dollars de valeur et pouvant éventuellement voir 150 à 200 milliards de dollars supplémentaires investis cumulativement. La première cotation d’une start-up vient d’être de bon augure pour les marchés publics indiens, devenant acteur du changement. Le rythme de croissance dans ce secteur crée une valeur immense pour la nation et ceux qui y investissent.

L’explosion d’innovation au cours de la dernière décennie s’appuie sur les succès remportés par l’Inde dans le secteur des services logiciels entre 1990 et 2010. Cette année, l’Inde exportera plus de 170 milliards de dollars de logiciels dans le monde, avec plus de 60 % de l’externalisation technologique mondiale en Inde. Pour mettre ce chiffre en perspective, ces exportations sont bien plus importantes que les exportations de pétrole du plus grand exportateur mondial de pétrole, l’Arabie saoudite. Aujourd’hui, l’Inde est le plus grand exportateur mondial de services logiciels, avec cinq des 10 sociétés de services logiciels les plus précieuses étant indiennes et trois des cinq premières, avec 2 millions d’employés sur un total de 2,8 millions dans les 10 premières sociétés, étant indiennes.

L’Inde utilise sa vaste réserve de talents technologiques pour fournir des services de haute technologie au monde. Au cours des deux prochaines années, toutes ces sociétés de logiciels prévoient une croissance à deux chiffres, et d’ici 2025, nous pourrions exporter 250 milliards de dollars de services logiciels.

Ces entreprises ont créé une valeur marchande de plus de 400 milliards de dollars aujourd’hui, et il y a l’espoir que, avec les introductions en bourse de start-ups qui se déroulent aujourd’hui sur les marchés publics, la valeur marchande des sociétés de services informatiques et des start-up combinées pourrait atteindre plus de 1 000 milliards de dollars sur les marchés publics indiens d’ici 2025. Cela s’ajoute à la valeur énorme des start-ups non cotées.

L’Inde se transforme rapidement, habilement soutenue par la vision du Premier ministre Narendra Modi de créer une Inde numérique. Le gouvernement a travaillé dur pour connecter tous les Indiens via une identité numérique commune (Aadhaar) et a fourni un accès au compte bancaire pour tous. Aujourd’hui, l’Inde compte 1,2 milliard de comptes Aadhaar uniques, 1 milliard de comptes bancaires, 1,2 milliard de téléphones mobiles et 900 millions de connexions mobiles.

Cela a vraiment créé une Inde interconnectée. L’infrastructure UPI facilite plus de 2,8 milliards de transactions par mois. Le gouvernement a transféré plus de Rs 17 lakh crore au cours des sept dernières années, directement sur les comptes bancaires des citoyens via DBT. Pendant le verrouillage à l’échelle nationale, cette infrastructure numérique est devenue évidente car le gouvernement a pu transférer des sommes d’argent, ainsi que des rations à des millions de citoyens, donnant ainsi aux Indiens les moyens de survivre à la pandémie.

La pandémie a également donné un élan à l’adoption généralisée de la technologie en Inde. Un grand nombre de personnes ont migré vers les services numériques et se sont habituées à acheter et à effectuer des transactions sur le commerce électronique. Ils ont utilisé ou réservé des services via des applications, obtenu des informations sur la santé en un clic et également consulté leurs médecins.

Il y a une toute nouvelle génération d’enfants qui s’est habituée à mettre en ligne presque tous les aspects de leur éducation et de leurs activités parascolaires. Les gens ont trouvé leurs besoins individuels en matière de divertissement, qu’il s’agisse de films, de jeux, de streaming de musique ou de nouveaux passe-temps, tous étant satisfaits via des applications, même dans leur langue maternelle. Il s’agissait d’une transition sans heurt pour plus de 50 % de la population indienne, avec suffisamment de masse critique générée pour donner l’élan nécessaire pour accélérer la couverture au cours des prochaines années.

Mais, en tant que nation start-up, l’Inde est toujours le numéro trois mondial. Le progrès technologique de l’Inde est toujours entravé par la pénurie de capitaux locaux. Les États-Unis investissent plus de 135 milliards de dollars par an dans le capital-risque et les start-ups, tandis que la Chine investit plus de 65 milliards de dollars, dont plus de 60 % sont du capital local. À l’opposé, l’Inde n’investit que 10 milliards de dollars par an, dont 90 % sont des capitaux étrangers. Bien sûr, il y a maintenant suffisamment d’élan pour justifier un afflux estimé de 150 à 200 milliards de dollars de capitaux d’ici 2025.

Avec les récents événements qui ont créé la méfiance des capitaux en Chine, l’attention du monde s’est focalisée sur les opportunités technologiques lucratives en Inde et la valeur qui pourrait être créée. Mais l’Inde a besoin de mesures politiques décisives, en plus de l’initiative Digital India. Aujourd’hui, sur les 59 licornes, près de 30 sont domiciliées en dehors de l’Inde, poussées à l’extérieur par des réglementations forex obsolètes, la non-application des réglementations fédérales pertinentes, le terrorisme fiscal et le manque d’incitations locales au capital.

Les start-ups de DeepTech et de soins de santé ne disposent toujours pas de capitaux suffisants pour se développer dans ce pays et sont obligées de s’installer à l’extérieur. Le terrorisme fiscal continue de régner en maître. Même si le ministre des Finances a déclaré que la taxe providentielle appartiendrait au passé, de nombreuses start-ups sont toujours aux prises avec des litiges. Les réglementations sur le forex archaïques de l’ère FERA, comme celles sur les allers-retours, la documentation alambiquée pour l’achat d’une société indienne, les certificats d’évaluation inutiles, les approbations requises pour remettre des devises, etc., poussent de nombreuses entreprises à s’installer dans d’autres pays où elles peuvent accéder facilement au capital.

Il y a eu des améliorations, mais ce n’est pas suffisant. Nous avons besoin de réglementations plus strictes pour les investissements mondiaux et nationaux dans les start-ups. Les investisseurs mondiaux veulent s’assurer qu’ils peuvent investir librement en Inde et obtenir leurs rendements lorsqu’ils vendent également, comme c’est la norme sur le marché boursier, qui connaît un afflux massif d’IDE. Nous devons créer un référentiel d’investisseurs-KYC, garantissant la traçabilité et une gouvernance transparente, tout en incitant les investisseurs institutionnels mondiaux en leur permettant de remettre librement leurs gains.

En outre, nous devons nous assurer que davantage de capital institutionnel national entre dans les start-ups, car il existe un réel danger que l’Inde devienne une colonie numérique d’ici 2025. Une grande majorité de nos licornes, leur propriété intellectuelle technologique et même leurs sociétés de portefeuille appartiennent par des capitaux étrangers. Il n’y a rien de mal avec les capitaux étrangers, mais bien que l’Inde accueille les capitaux étrangers, elle ne devrait pas décourager les capitaux nationaux.

Aujourd’hui, l’impôt sur les plus-values ​​sur les sociétés non cotées est de 20% plus 37% de surtaxe au-dessus de Rs 5 crore, tandis que les investisseurs étrangers peuvent investir dans des sociétés non cotées en invitant un impôt sur les plus-values ​​de seulement 11%. Cette discrimination massive contre les investisseurs indiens a réduit les flux de capitaux dans un secteur vital pour l’Inde. Après la libéralisation, l’industrie du logiciel est majoritairement détenue et gérée par des Indiens, de même que les industries des télécommunications, de la pharmacie et des infrastructures. Mais la plus innovante et la plus prospective de toutes, l’industrie des start-up, risque de ne pas disposer de capitaux indiens adéquats.

Dans les pays en tête de la course à la croissance technologique, comme les États-Unis et la Chine, des investissements importants et cohérents dans les PE/VC et les start-up proviennent des compagnies d’assurance, des fonds de pension et d’autres sources de capital à long terme. Des organisations similaires en Inde doivent être incitées à soutenir l’écosystème d’innovation indien de manière plus holistique. Des investisseurs comme LIC ne peuvent pas s’excuser de le faire, invoquant leur manque de connaissances sur de tels investissements, alors que leurs organismes contemporains de l’extérieur de l’Inde, comme la Caisse de retraite du Canada, les caisses de retraite de l’Ontario et d’autres, ont déjà investi plus de 10 milliards de dollars dans l’écosystème d’innovation de l’Inde. .

Les réglementations indiennes concernant les fiducies, les fonds de pension et les compagnies d’assurance ont récemment été modifiées pour permettre leurs investissements dans des fonds de fonds, permettant ainsi à ces entreprises d’investir en diversifiant les risques et en répartissant les flux de capitaux sur un grand nombre de start-ups. Le seul facteur de rachat du capital indien a été le fonds de fonds de 10 000 crores de Rs pour les start-ups mis en place par le gouvernement NDA il y a environ six ans, qui a révolutionné l’industrie des FIA. Aujourd’hui, l’Inde a plus de Rs 4 lakh crore engagés dans l’industrie AIF et plus de 650 fonds. Une nouvelle génération de gestionnaires de fonds est apparue, mais eux aussi ont du mal à accéder aux capitaux nationaux.

L’Inde d’aujourd’hui est poussée à pas de géant par de jeunes entrepreneurs qui utilisent la technologie et l’innovation pour développer leurs entreprises, et ils bénéficient d’un solide soutien de la part des sources de capital les plus importantes et les plus distinguées au monde. La récente cotation d’une start-up, avec un accueil chaleureux sur le marché, est devenue le signe avant-coureur de nombreuses autres cotations à venir. L’opportunité technologique est enfin mise à la disposition des masses indiennes et l’élan ne fera que s’accélérer avec plus d’opportunités attendues. Ce dont la nation a besoin en ce moment, ce sont des politiques utiles en matière de change et de fiscalité qui soutiennent davantage de capital institutionnel national. La technologie a le pouvoir à la fois d’améliorer la qualité de vie des citoyens indiens et de faciliter une meilleure gouvernance pour la nation. Il s’agit d’une opportunité unique pour l’Inde et nous devons en tirer parti pour faire de l’Inde une grande start-up.

Respectivement, président et directeur, 3one4 Capital Views est personnel

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.