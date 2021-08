“Pour gagner, nous avons manqué de laisser le but en blanc”

21/08/2021 à 01h00 CEST

. / Séville

L’entraîneur du Real Betis, le Chilien Manuel Pellegrini, a affirmé que son équipe “a manqué de laisser le but en blanc gagner « le match contre Cadix, qui s’est terminé 1-1, contre un adversaire qui considérait que cela « coûte cher » de se créer des opportunités et « avec un but contre, encore plus. » « Nous avons eu des occasions, mais nous n’avons pas trouvé l’espace au deuxième but. Les chances de Miranda, Canales et Joaquín ne nous ont pas atteint pour gagner, donc l’égalité est juste. Vous ne pouvez pas concéder un but aussi facile », a résumé Pellegrini dans la salle de presse de Benito Villamarín.

L’entraîneur de Santiago s’est plaint de la perte de temps à Cadix, dénonçant que “les arbitres ne peuvent pas permettre aux joueurs de retarder aussi longtemps”, et a également rappelé qu'”ils ont déjà dit l’autre jour que le championnat espagnol est le championnat le plus lent d’Europe. Il est quelque chose qui favorise une équipe qui défend. Pellegrini “est content de la performance de l’équipe, mais il manque un but”, même s’il dit qu’il voit ses joueurs “avec confiance et sur la bonne voie, mais ça fait mal de perdre deux points”, il ne reste donc qu’à “s’améliorer et j’espère que nous pourrons gagner le troisième match.”

Le préparateur garder les renforts manquants dans son effectif car “Emerson, Mandi et Sanabria sont partis”, et a ajouté “le premier est bien fourni” par l’Argentin Germán Pezzella, mais il a avancé que le franco-négalais Youssouf Sabaly, arrière droit signé cet été, “manquera quatre mois” pour une blessure musculaire ; “La Sanabria doit déjà le fournir.” Pour l’entraîneur bétique, la nécessité de signer un attaquant repose également sur le fait que “Loren a les portes ouvertes pour aller dans une équipe dans laquelle il a plus d’opportunités et plus de minutes”, ce qu’il a souligné qu’il a déjà ” parlé avec lui”. Pour cette raison, le Chilien a indiqué qu'”il y aura des ajustements” avant le 31 août, puisque le club “sait de quoi a besoin” l’effectif et “travaille”.

Pellegrini a insisté sur le fait que “rien ne peut être reproché à l’équipe, personne ne peut être frustré par l’attitude” car le Betis “est sur la bonne voie”, bien qu’il ait besoin “d’une équipe équilibrée pour être dans les trois compétitions”.