« Pour gagner, on ne peut pas en donner trop »

01/04/2021 à 18h30 CEST

Sport.es

L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, est clair que ce mardi, ils affronteront l’une des équipes les plus en forme de la compétition. « C’est sans aucun doute l’une des équipes qui s’est le plus améliorée », a déclaré le Lituanien.

Fenerbahçe a commencé avec beaucoup de problèmes et est maintenant l’une des meilleures équipes de l’Euroligue. Signer Guduric a été un grand pas pour eux, cela leur a donné de très bons résultats », a-t-il expliqué.

«Nous devons apprendre de ce qui s’est passé à Tel Aviv, nous ne pouvons pas donner grand-chose ou ne pas marquer de nombreux points faciles. Les équipes gagnent en confiance à domicile et ensuite c’est très difficile de les battre, a-t-il commenté.

«Nous devons nous améliorer en défense, dans des aspects que nous n’avons pas bien fait, et en attaque, nous avons été bons, mais le plus important est que nous ne pouvons pas concéder 90 points», a terminé l’entraîneur du Barça.

Westerman: «Un match spécial & rdquor;

Pour Leo Westermann, retourner affronter Fenerbahçe, c’est le faire avec ceux qui étaient ses coéquipiers il y a peu de temps. « Ce sera définitivement un match spécial pour moi puisque j’étais avec eux il y a quelques mois & rdquor;, se souvient-il.

« Dans chaque équipe pour laquelle j’ai joué, je ressens de l’affection pour eux et Fenerbahçe aussi, même si c’est un jeu que nous devons gagner pour atteindre la première place. C’est un grand match à venir et nous le prenons avec beaucoup d’enthousiasme », a commenté le Français.

Concernant l’équipe turque, il a déclaré qu ‘«ils ont remporté de nombreux matchs, et après plusieurs signatures, avec un nouveau coach, tout a besoin de temps, et maintenant ils ont atteint un très haut niveau, ce qui me rend heureux et je suis sûr que ce sera un match très difficile », a-t-il déclaré.

Il ne voulait pas revenir sur ce qui s’était passé à Tel Aviv. « Chaque jeu est différent. Lors des trois derniers matchs, nous avons réduit l’intensité et la partie physique. Il faut l’augmenter, et on va sûrement bien faire », a conclu Wstermann.