Pour la commodité des passagers, Indian Railways prolonge les voyages de cinq trains spéciaux; voir liste et autres détails

Selon Western Railways, la zone a prolongé les trajets de cinq paires de trains spéciaux à tarif spécial.

Voyages prolongés de trains spéciaux: Pour la commodité des passagers des chemins de fer et afin de répondre à la demande de voyages, Indian Railways a prolongé les voyages de certains trains spéciaux. Selon un communiqué de presse publié par Western Railway, la zone a prolongé les voyages de cinq paires de trains spéciaux à tarif spécial. Seuls les voyageurs ferroviaires ayant des billets confirmés seront autorisés à monter à bord de ces trains spéciaux. Les passagers qui planifient un voyage sont priés par le chemin de fer zonal de respecter toutes les normes, SOP liées à la pandémie de COVID-19 lors de l’embarquement, du voyage ainsi qu’à destination. Voici la liste des trains spéciaux avec des trajets prolongés avec d’autres détails :

1) Numéro de train 09049/09050 Mumbai Central – Samastipur Special (huit trajets) : Les trajets du train numéro 09049 ont été prolongés et le train circulera désormais également les 1er juin, 3 juin, 5 juin et 7 juin 2021. De même, les trajets du train numéro 09050 ont également été prolongés et maintenant il circulera également les 3 juin, 5 juin, 7 juin et 9 juin 2021.

2) Numéro de train 09117/09118 Mumbai Central – Bhagalpur Special (deux trajets) : Le trajet du train numéro 09117 a été prolongé et le train spécial circulera également le 4 juin 2021. De même, le trajet du train numéro 09118 a également été prolongé et le train circulera désormais également le 7 juin 2021.

3) Numéro de train 09011/09012 Udhna – Danapur Superfast Special (Deux trajets) : Le trajet du train numéro 09011 a été prolongé et le train circulera désormais également le 31 mai 2021. De même, le trajet du train numéro 09012 a également été prolongé et il circulera désormais également le 2 juin 2021.

4) Numéro de train 09087/09088 Udhna – Chhapra Superfast Special (deux trajets) : Le trajet du train numéro 09087 a été prolongé et le train circulera désormais également le 4 juin 2021. De même, le trajet du train numéro 09088 a également été prolongé et il circulera désormais également le 6 juin 2021.

5) Train Numéro 09521/09522 Rajkot – Samastipur Special (Deux voyages): Le trajet du train numéro 09521 a été prolongé et le train spécial circulera désormais également le 2 juin 2021. De même, le trajet du train numéro 09522 a également été prolongé et le train spécial circulera désormais également le 5 juin 2021.

