Pour la deuxième fois, Panteón Rococó reprogramme les spectacles au Foro Sol – El Sol de México

Une fois de plus, Panteón Rococó a été contraint de reporter les concerts pour la célébration de ses 25 ans en tant que groupe, prévue en mai au Foro Sol.

“Nous vous informons que les concerts de ‘El Cuarto del Siglo’ pour ce mois de mai, conformément à la réglementation gouvernementale en matière de santé, doivent à nouveau être reportés”, a écrit le groupe dans un communiqué. “Cette situation nous a tous dépassés, nous apprécions votre patience et votre compréhension.”

Le spectacle prévu pour le 7 mai 2020 sera reporté au dimanche 12 décembre, tandis que le concert du 8 mai sera celui qui ouvrira la tournée le 10 décembre, ainsi que le spectacle du 9 mai aura lieu le samedi décembre. 11. décembre.

«Les billets achetés sont valables pour les prochaines dates mentionnées, il n’est pas nécessaire de procéder à des modifications. Bande. Nous avons hâte de revenir sur scène, nous y parviendrons bientôt, merci beaucoup », a conclu le groupe dans son annonce.

C’est la deuxième fois que Panteón Rococó est contraint de reporter ces spectacles en raison de la situation sanitaire au Mexique en raison du Covid-19. Les concerts étaient initialement prévus du 21 au 23 mai 2020 et ont été reportés un an plus tard.

Ce spectacle est l’un de ceux qui ont suscité les plus grandes attentes dans le rock au Mexique, car c’est la première fois que Panteón Rococó se produira en tant que groupe vedette à Foro Sol.

À l’origine, une date était prévue pour ce concert, mais les billets ont été vendus en quelques minutes, ils ont donc été forcés d’ouvrir une nouvelle date. Le deuxième concert a eu le même sort et quelques heures plus tard, le panneau “Sold Out” a été accroché, donc une troisième date a été ouverte qui a également vendu ses billets.

Ces concerts célèbreront les 25 premières années de la carrière de Panteón Rococó, qui se tiendraient en 2020 et pour lesquelles diverses activités étaient prévues. Pour le spectacle en direct, le groupe avait promis une fête unique, avec des invités spéciaux et une tournée de leur carrière musicale.