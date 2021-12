Pour la fierté philippine : Donaire vs. Gaballo

Le légendaire multi-champion Nonito « Filipino Flash » Donaire aura une défense obligatoire du titre des poids coq du World Boxing Council contre l’invaincu Reymart « Assassin » Gaballo le samedi 11 décembre au Dignity Health Sports Park, Carson, Californie.

Nonito (41-6, 27 KO) arrivera en tant qu’homme le plus âgé. Nonito a remporté le titre à trente-huit ans en battant le champion écrasant Nordine Oubaali, le renversant deux fois avec son crochet gauche de marque au troisième, puis le renversant avec un crochet gauche au quatrième. Il vit son troisième règne en tant que champion des poids coq. Comme le déclara triomphalement Nonito : « Le roi est de retour !

Nonito, trente-neuf ans aujourd’hui, boxeur professionnel depuis vingt années extraordinaires, est champion du monde dans quatre divisions, du poids mouche au poids plume.

La liste des boxeurs qu’il a vaincus comprend Victor Darchinyan à deux reprises, Fernando Montiel, Jorge Arce, Wilfredo Vazquez Jr, Omar Andres Narvaez, Jeffrey Mathebula, Toshiaki Nishioka et Stephon Young.

Mais, l’un des plus gros combats de Nonito a été contre Naoya « Monster » Inoue, qui a conservé ses titres de poids coq WBA et IBF via UD, et a également remporté le trophée WBSS Muhammad Ali. Mais… il a dû faire un effort titanesque et se battre comme jamais auparavant dans sa vie pour y parvenir. Nonito l’a entaillé sur l’œil droit avec un court crochet gauche au deuxième tour, puis lui a fait saigner du nez.

Naoya, qui est plus mince, a utilisé sa vitesse fulgurante et sa puissance de feu pour gagner. Sa jeunesse a été énergique dans les trois derniers tours, à tel point qu’après un 10e tour torride, il a laissé tomber le vétéran robuste mais fatigué en 11e avec un éclair au foie. Nonito, qui s’est éloigné, a subi une douloureuse réaction tardive, avant de descendre et de se relever courageusement, il a dû utiliser toute son expérience, son conditionnement et son courage inébranlable pour survivre au typhon qui a suivi.

Tel était le niveau de respect de Naoya, qu’après la cloche finale, il s’est approché du coin de Nonito où « Flash » était assis judicieusement, et s’est agenouillé devant lui pour lui donner une deuxième étreinte d’admiration et de profond respect. Naoya a révélé plus tard qu’il souffrait d’une fracture du nez et de l’orbite de l’œil droit. Heureusement, aucun d’eux n’a eu besoin d’être opéré.

Nonito, est toujours une force de la nature avec laquelle il faut compter. Il peut se battre avec acharnement et boxer magnifiquement. Vous pouvez opérer efficacement avec votre pied arrière ou votre pied avant. Plomb ou rebond. Son pouvoir est toujours là puisque certains d’entre lui ont accumulé beaucoup de sagesse en boxe. Cependant, il a quatorze ans de plus que Reymart Gaballo, devenu pro en 2014. Son bilan est de 24-0, avec 20 KO.

Reymart, qui aime toujours se montrer, a bien fait de remporter le titre intérimaire des poids coq WBA contre le gaucher Stephon Young, le renversant dans le troisième et gagnant via UD. Nonito a battu Young pour les titres WBC Diamond et WBA des poids coq.

Plus récemment et juste avant ce prochain combat, Reymart s’est frayé un chemin à travers un test difficile contre l’ancien champion IBF Emmanuel Rodriguez pour remporter la ceinture vacante WBC Interim. Rodriguez, qui avait déjà été éliminé par Inoue, s’est regroupé pour prouver qu’il était un adversaire digne de ce nom, contre-attaquant économiquement mais efficacement. L’agression ininterrompue de Reymart lui a valu une décision partagée. J’espère que vous avez également lissé certaines de ses aspérités. Rodriguez a beaucoup bougé, utilisant des compétences défensives soyeuses contre Reymart, mais en revanche, Nonito le recherchera activement et appliquera une pression beaucoup plus intense et offensive.

L’équipe Reymart canalise sa puissance naturelle, qui est un atout considérable et marqué, conjuguée à sa relative jeunesse. Mais, il doit frapper de manière plus décisive et perfectionner ses compétences en boxe, car Nonito punirait impitoyablement toute erreur de style.

Reymart doit utiliser cette force et cette endurance pour essayer d’entraîner Nonito dans les eaux plus profondes des tours ultérieurs, où sa jeunesse peut s’avérer décisive. De son côté, Nonito doit utiliser strictement sa chaise de boxe et appliquer judicieusement son pouvoir, notamment ce fameux crochet du gauche, pour faire un impact puissant.

C’est un concours qui équilibre à juste titre la vitalité et la force de la jeunesse contre la sagesse et la subtilité de l’expérience entrelacées avec une dose de la puissance de la longévité. Ce n’est pas souvent que deux Philippins s’affrontent pour un titre mondial. La fierté que cela générera le rendra encore plus excitant.

Un autre Philippin, John Riel Casimero, le champion WBO des poids coq, devait combattre Nonito en août, mais fin juin, ces plans ont échoué.

L’occasion pour Reymart est-elle arrivée très bientôt ou Nonito nous donnera-t-il une autre belle performance qu’il a en réserve dans son répertoire ?