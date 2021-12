Pour la gauche, la justice ne se résume pas aux faits

Y a-t-il une décision qui pourrait sortir de n’importe quel tribunal du pays et que la gauche pourrait qualifier de juste et équitable ? Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Soit le verdict est erroné, soit la peine n’est pas assez longue ou trop lourde. La réaction aux récents cas très médiatisés est un exemple de la déconnexion. Le témoignage mis à part, certaines personnes refusent d’en croire leurs yeux lorsqu’il y a des enregistrements vidéo de l’événement.

Le procès de Kyle Rittenhouse n’aurait jamais dû voir l’intérieur d’une salle d’audience. Il y avait déjà des preuves suffisantes des vidéos que Kyle Rittenhouse a agi en état de légitime défense alors qu’il était attaqué alors qu’il tentait de protéger une petite ville du Wisconsin des troubles civils. La pression est venue d’aussi haut que le président Joe Biden pour que Rittenhouse trouve son avenir entre les mains d’un jury composé de ses pairs. Le jeune homme que Biden a qualifié de suprémaciste blanc a survécu à son procès parce que les faits et la vérité étaient de son côté. Nous avons appris à mieux le connaître grâce aux entretiens post-procès, nous avons appris à quel point il est un individu de qualité. Le procès et la décision du jury sont insuffisants pour la gauche, et sa vie est en danger de la part des radicaux qui veulent toujours se venger de cet homme qu’ils considèrent comme un raciste et un meurtrier.

Dans le cas de Jussie Smollett, la saga qui a évolué cette dernière année a été plus une comédie que le drame que Smollett avait écrit et joué. Chaque facette de cette affaire a prouvé le canular que Smollett a tenté de perpétrer sur le public américain. Dans un mépris presque suffisant pour la vérité et le bon sens de tous ceux qui connaissent l’affaire, il a insisté pour défendre son innocence. Alors que nous regardions les deux hommes noirs géants que Smollett a embauchés pour l’aider dans son plan, il a continué à les appeler les deux assaillants blancs. Nous avons regardé son visage immaculé alors qu’il parlait des cicatrices et de l’œil au beurre noir permanent avec lequel il devrait vivre à cause des coups qu’il a reçus cette nuit froide à Chicago. La famille de Jussie a défendu son histoire tout au long du procès, probablement par loyauté aveugle. C’était comme si Jussie et ses partisans vivaient dans un univers parallèle.

Un autre groupe qui ne pouvait pas voir la vérité était Black Lives Matter. Le groupe a besoin que Smollett soit innocent et que son histoire soit vraie. Son récit soutient le racisme systémique prêché par le BLM. BLM avait besoin que Smollett ait été battu par deux hommes blancs et refuse d’admettre la vérité. Agir ainsi serait gâcher l’opportunité que toute cette mascarade leur a donnée. Ils pensent que Kyle Rittenhouse est un suprémaciste raciste et blanc pour la même raison. Cette croyance même si aucune des personnes présentes à l’événement de Rittenhouse n’était de couleur.

Les faits n’ont pas d’importance pour les personnes ou les groupes qui ont tellement besoin d’un récit. S’il y a une opportunité de perpétuer le gouffre qui divise ce grand pays, ils la saisiront à tout prix. Cela peut nuire à leur crédibilité auprès de certains, mais leurs disciples ignoreront la vérité. Cela peut être la clé pour fermer ce gouffre qui divise, c’est que les deux parties s’appuient davantage sur la vérité que sur leur version de l’histoire. Cette guérison ne peut se produire que lorsqu’il y a un désir ardent pour ce qui est le mieux pour le pays que pour l’amélioration de leur cause. Je crains que ce soit un souhait qui restera sans réponse.

