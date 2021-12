Pour la première fois, Alec Baldwin explique sa version de l’accident sur le tournage de « Rust »

De plus, il a souligné le fait qu’Halyna Hutchins était son amie et qu’il continuerait bien entendu à subvenir aux besoins de Matthew et Andros, respectivement désormais veuf et fils du directeur de la photographie.

L’acteur surveille la famille d’Halyna Hutchins depuis l’accident mortel. (Le Groupe Grosby.)

Jusqu’à présent, Baldwin et certains producteurs du film Rust ont déjà été nommés dans un procès intenté par le superviseur du scénario. Mamie Mitchell, qui était apparemment dans la ligne de mire lorsque le coup de feu a été tiré.

Baldwin s’est rendu au Vermont avec sa femme et ses enfants pour Halloween. (Backgrid / Le Groupe Grosby)

Fin octobre, Baldwin a fait de brèves déclarations aux paparazzis qui l’ont approché alors qu’il était dans le Vermont pour expliquer qu’il ne pouvait pas parler de la fusillade accidentelle car une enquête policière avait été ouverte à ce sujet, mais il a répété à plusieurs reprises que le décédée était une C’était une grande amie à elle et qui était en contact avec ses proches car elle savait qu’ils étaient sous le choc de sa perte.