Pour la première fois dans l’histoire, l’être humain a touché le soleil | La technologie

Pour être juste, le soleil a été touché par une sonde créée par la NASA mais, même ainsi, c’est la première fois qu’un objet fabriqué par l’homme touche le roi soleil. La mission a débuté en août 2018.

La sonde solaire Parker de la NASA est devenue le premier vaisseau spatial à atteindre le Soleil, ont annoncé des experts américains de l’énergie solaire lors d’une réunion officielle qui a eu lieu ce matin.

L’événement s’est produit le 28 avril, mais les données ont mis des mois à atteindre la Terre et quelques autres à être confirmées par les scientifiques. Mais, c’est officiel : un instrument créé par l’humanité a touché notre étoile solaire.

La sonde Parker se rapproche du Soleil depuis son lancement en août 2018. Et bien qu’il se soit maintenant suffisamment rapproché pour dire qu’il a touché le soleil, il s’agissait de sa huitième approche de l’étoile en quatre ans.

La mission a été lancée avec trois objectifs principaux : suivre le flux d’énergie qui chauffe la couronne et accélère le vent solaire, comprendre la structure et les forces des champs magnétiques qui créent le vent solaire et déterminer ce qui accélère et transporte les particules énergétiques.

Comprendre les vents solaires est utile car des sursauts occasionnels de matière stellaire peuvent perturber les satellites et autres technologies électroniques. Mais il est difficile de déterminer comment les vents solaires sont créés, puisque le Soleil n’a pas de surface solide : c’est presque tout du plasma chaud maintenu par la gravité.

Pendant le survol, le vaisseau spatial a traversé plusieurs fois la surface critique d’Alfvén. Ce faisant, il a confirmé une prédiction : la frontière n’est pas parfaitement ronde. Au contraire, il a des pointes, des vagues et des rides.

Le navire a un bouclier thermique spécial en mousse de carbone renforcée qui lui permet de résister à la chaleur et l’énergie des explosions produites par notre étoile. La plaque intérieure faisant face au soleil est recouverte d’une peinture céramique blanche qui réfléchit la chaleur.

Bien qu’il soit plus proche du soleil que tout ce qui a été créé par l’homme auparavant, les instruments à bord sont maintenus à seulement 27 degrés.

La communication radio met huit minutes pour voyager entre la Terre et la sondeSurtout si vous faites activement des observations, car la sonde est isolée de la communication à ce moment-là.

De plus, le fait que le bouclier thermique soit continuellement dirigé vers le soleil signifie qu’il ne peut parfois pas être dans une position permettant la transmission vers la Terre.

La prochaine approche aura lieu en janvier 2022. À l’avenir, Parker continuera à voler de plus en plus près du Soleil jusqu’à ce que, d’ici 2025, il finisse par exploser contre le soleil.