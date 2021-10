« Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas envie de ramasser un bâton »

15/10/2021 à 21:23 CEST

Le Biscayen Jon Rahm, numéro un au classement mondial, n’a pas passé le cut ce vendredi et ne sera pas à partir de ce samedi dans la phase finale du tournoi Estrella Damm NA Andalucía Masters, appartenant au Circuit Européen et qui se jouera jusqu’à dimanche au Real Club Valderrama.

Cependant, Rahm Il a assuré qu’il reviendrait dans le tournoi. « Je reviendrai encore, même si dans cette édition je suis arrivé fatigué. Mais cela ne sert pas d’excuse. Plus que le corps, l’esprit ne m’en a plus donné », a-t-il expliqué, bien qu’il ait maintenant besoin de repos, car il est arrivé quelque peu saturé après une année bien remplie.

« Je pense que c’est la première fois de ma vie que je ne veux même pas voir un club de golf et regarder ça c’est étrange, parce que je suis amoureux de ce sport », a déclaré Barrika à la fin de la journée. Le golfeur s’est adressé aux médias avec un geste fatigué mais souriant et a reconnu que « c’est la première fois que, avec tout le bien qui s’est passé cette année et tout ce que j’ai joué, j’ai besoin d’une pause ». « Il y a des moments où je pense à prendre quelques semaines de congé mais le lendemain je pense déjà à en profiter un peu, mais pas cette fois, je sais qu’au moins deux semaines je ne penserai pas au golf et les deux prochains je ne ferai probablement rien », a-t-il assuré et expliqué qu’il en profitera pour être avec son bébé qui « commence déjà à ramper ».

Concernant le public, qui a rempli le parcours il y a quelques jours à Madrid et ici, le golfeur biscayen a déclaré avec insistance que « c’est la raison pour laquelle je suis venu, en plus de vouloir jouer et gagner, c’est parce que je comprends, j’ai atteint le niveau que je suis venu, que puis-je aider le golf espagnol « .

« Je comprends l’impact que je peux avoir sur n’importe quel enfant et maintenant je vais signer tout le monde, la prochaine référence du golf espagnol sera peut-être là », a-t-il expliqué, se souvenant de ses visites au tournoi lorsqu’il était enfant.