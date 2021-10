« Pour la première fois de ma vie, je ne veux pas voir un club de golf »

Jon Rahm, n°1 mondial et actuel champion du US Open, s’arrêtera quatre semaines pour se rafraîchir mentalement après tant de golf et de compétition après avoir raté la coupe la semaine dernière au Maîtres d’Andalousie de Valderrama.

« C’est la première fois de ma vie que je ne veux pas voir de club de golf. Et cela vient de quelqu’un qui aime ce sport et après une année au cours de laquelle de très bonnes choses me sont arrivées », a reconnu Rahm aux journalistes.

Ses 78 coups lors de la première journée, sept sur la normale 71 sur le terrain de Valderrama, ont égalé son pire tour en tant que professionnel. Le joueur basque de 26 ans a déclaré qu’il avait simplement besoin de se rafraîchir mentalement.

Cela a été une année vertigineuse pour Rahm, devenu père en avril, il a été contraint de se retirer d’un tournoi qu’il avait remporté en raison d’un positif au coronavirus, il a remporté son premier Grand Chelem en juin, il n’a pas pu participer au Jeux Olympiques de Tokyo pour un autre positif du Covid-19 puis il a été le meilleur européen lors de la défaite contre les Etats-Unis en Coupe Ryder.

« Plus que mon corps, c’est mon esprit qui ne peut pas le supporter. Si nous ajoutons tout ensemble, j’ai besoin de me reposer », a déclaré Rahm.

