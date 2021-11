Pour la première fois, de vraies photos du Samsung Galaxy S21 FE attendu sont filtrées | La technologie

Ce modèle que les amoureux de Samsung aiment tant pour transporter des composants de qualité mais avec un meilleur prix en raison de la coupe classique des matériaux et de l’appareil photo est maintenant une réalité grâce à quelques photos qui montrent le Galaxy S21 FE dans toute sa splendeur.

Pour ceux qui doutent encore de sa sortie, le Samsung Galaxy S21 FE devrait sortir l’année prochaine, étant le dernier de la famille Galaxy S21 à arriver sur le marché.

Le téléphone, comme vous le savez, Il a complètement fuité il y a quelques jours, nous donnant toutes les informations dont nous avions besoin : processeur, écran, mémoire interne, mémoire RAM, etc.

On a même pu voir le design du téléphone grâce aux affiches promotionnelles sorties en avance, comme on peut le voir à la fois sur la couverture de cette news et ci-dessous, après ces mots.

Mais l’important est venu maintenant, car nous pouvons enfin dire que le smartphone est réel et nous devons remercier un tweeter pour cela, qui vient de publier plusieurs images avec le téléphone dans les mains.

Les photos ont été publiées par Abhishek Soni sur Twitter et montrent le téléphone sous tous les angles. Comme tu vois, Le Galaxy S21 FE ressemble toujours beaucoup au Galaxy S21, seulement avec un dos en plastique, pas de prise casque et un module de caméra plus modeste.

SAMSUNG S21 FE 5G Il a un dos en plastique Mais il est légerPas de prise casque Affichage 120hz Appareil photo génial #Samsung # SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt – Abhishek Soni (@ Abhisheksoni130) 12 novembre 2021

Nous savons déjà que le téléphone embarquera le Snapdragon 888, il aura un écran 120Hz AMOLED FHD+ et un capteur d’empreintes digitales sous le panneau. Et en ce qui concerne les caméras arrière, il y aura une configuration à triple capteur et une caméra selfie 32MP.

Les spécifications sont une batterie de 4 500 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le téléphone sera présenté, en principe, le 4 janvier 2022. Mais Samsung pourrait exécuter une série limitée en raison d’une pénurie de puces.