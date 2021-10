Pour la première fois en 20 ans, un autre langage surpasse Java, JavaScript et C en popularité, devinez ce que c’est ? | La technologie

C’était quelque chose qui arrivait. Et cela démontre l’essor imparable de l’intelligence artificielle. Les langages de programmation classiques ont été détrônés.

Pas facile à mesurer la popularité d’un langage de programmation. Les perspectives sont nombreuses. Vous pouvez choisir les plus utilisées, les plus demandées par les entreprises, les plus étudiées par les informaticiens…

Tiobe est une société d’analyse qui enregistre la popularité des langages de programmation depuis 20 ans. Se base sur moteurs de recherche et pages web.

Analysez les recherches de langages de programmation sur 25 moteurs de recherche et sites Web informatiques, dont Google, Bing, Yahoo !, Wikipedia, Amazon, Baidu, YouTube, etc.

Il ne s’agit donc pas d’un classement de la langue la plus utilisée ou de celle comportant le plus de lignes de code. Mais il est pertinent de mesurer là la popularité et à l’intérêt, parce qu’ils sont les langues les plus recherchées.

Il faut aussi noter qu’il est un classement en place depuis 20 ans, il est donc utilisé pour mesurer l’évolution des principales langues au cours des deux dernières décennies.

A cette époque, les langages de programmation les plus populaires ont toujours été Java, JavaScript, C ou C++, qui sont utilisés pour développer les principales applications informatiques classiques, les jeux vidéo et la programmation web.

Mais Octobre 2021Pour la première fois depuis deux décennies, une autre langue les a dépassés : Python.

Ici vous pouvez voir le Top 10:

Comme on le voit, Python Il a surpassé les autres sans augmenter ses recherches. Il l’a fait grâce au fait que les recherches des autres ont diminué.

Derrière lui se trouvent les classiques d’une vie : C, Java, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, etc.

Python ce n’est pas non plus, loin de là, une langue nouvelle. Il a été créé dans les années 80 par le programmeur néerlandais Guido van Rossum.

La clé de son succès réside dans le fait qu’il implique un langage multiparadigme, c’est-à-dire qu’il s’adapte à différents styles de programmation et multiplateforme. En outre c’est très clair et facile à lire et à écrire.

Python (son nom est un hommage au groupe de comédie britannique mythique Monty Python), il a toujours été parmi les langues les plus populaires, mais ces dernières années sa popularité a atteint des niveaux jamais vus auparavant, pour une raison inattendue : c’est un langage parfaitement adapté à l’intelligence artificielle.

Son utilisation massive pour créer des applications d’apprentissage automatique et d’autres techniques d’intelligence artificielle a accru sa popularité, au point que, comme nous l’avons vu, il est déjà plus populaire que les langages de programmation classiques.