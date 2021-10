Pour la première fois en 33 mois, Switch n’était pas la console la plus vendue aux États-Unis en septembre

Image : La vie de Nintendo

De nouvelles données sur les ventes de jeux aux États-Unis ont révélé que l’incroyable séquence de Switch en tant que console la plus vendue du pays mois après mois est maintenant terminée.

Pour la première fois en 33 mois, une console autre que Nintendo Switch a dominé les charts américains en septembre. Tel que rapporté par Mat Piscatella de The NPD Group, la PlayStation 5 de Sony était la plate-forme matérielle la plus vendue en septembre, à la fois en unités et en ventes en dollars.

Dans une série de tweets, Piscatella note que novembre 2018 était la dernière fois qu’une console autre que Switch a dominé le marché des ventes unitaires, alors que la PS4 faisait encore l’affaire. Depuis lors, Switch a ouvert la voie chaque mois.

En termes de statistiques américaines depuis le début de l’année 2021, la PS5 est la console la plus vendue de l’année en termes de dollars, mais Switch reste toujours en tête en termes d’unités vendues (la différence ici s’explique par les prix différents des deux consoles , le prix de détail de la PS5 étant nettement plus élevé que celui de la machine de Nintendo).