Pour la première fois, Indian Railways installe un concentrateur solaire parabolique pour l’approvisionnement en eau chaude ; voir les avantages

Ce système de chauffage de l’eau basé sur un concentrateur solaire parabolique fournira de l’eau chaude pour le trempage et le nettoyage de divers composants ferroviaires tels que les châssis de bogie, les blocs moteurs, les composants de gréement de frein, les boîtes d’essieux de divers matériels roulants.

Indian Railways a pris diverses initiatives respectueuses de l’environnement pour améliorer l’environnement et réduire son empreinte carbone. Dans l’une de ces initiatives uniques, l’atelier Goldenrock de Southern Railways a installé un système de chauffage de l’eau basé sur un concentrateur solaire parabolique à la place des radiateurs électriques existants, ce qui est le premier du genre dans le réseau des chemins de fer indiens. Ce système de chauffage de l’eau basé sur un concentrateur solaire parabolique fournira de l’eau chaude pour le trempage et le nettoyage de divers composants ferroviaires tels que les châssis de bogie, les blocs moteurs, les composants de gréement de frein, les boîtes d’essieux de divers matériels roulants, selon un communiqué de presse publié par le Southern Railway. Zone.

Le concentrateur solaire comprend six réflecteurs miroirs paraboliques d’une superficie de 16 mètres carrés, appelés concentrateur Scheffler. Celui-ci se concentre sur le rayonnement du soleil sur six récepteurs distincts placés devant eux à une hauteur fixe. Les récepteurs et les canalisations sont interconnectés pour la circulation de l’eau à partir d’un réservoir de stockage, qui est basé sur le principe du Thermosiphon. Le système de chauffage de l’eau à base de concentrateur solaire parabolique est capable de chauffer l’eau jusqu’à 82 degrés C, requis pour divers processus.

En outre, un indicateur fourni dans le raccordement du réservoir de collecte/du tuyau de sortie affiche la température de l’eau de sortie. Pour éviter les pertes de chaleur de l’eau chaude, une isolation appropriée couvrant le réservoir de stockage ainsi que la canalisation a été réalisée. L’unité peut fournir 10 000 litres d’eau chaude par jour en utilisant uniquement l’énergie solaire pendant la période de pointe. De plus, un chauffage électrique d’appoint est installé dans le système en « veille » afin de fournir de l’eau chaude pendant les jours pluvieux ou nuageux.

Avec l’installation de ce système, l’atelier devrait économiser environ 1,9 unité lakh d’énergie électrique ainsi que Rs 15,27 lakh par an. Aussi, le système permettra à l’atelier de réaliser une réduction de l’empreinte carbone à hauteur de 1 58 410 kg de dioxyde de carbone par an. L’initiative autochtone unique d’exploiter l’énergie solaire pour chauffer l’eau à usage industriel est conforme à la politique « Make in India » du gouvernement Modi.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.