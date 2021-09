Pour la première fois, Indian Railways lance une nouvelle technique de désinfection dans les trains à l’aide de robots UVC ; des détails

En utilisant cette machine avec télécommande, l’ensemble du train est désinfecté automatiquement.

Indian Railways lance une nouvelle technique de désinfection dans les trains à l’aide de robots UVC ! Pendant la pandémie de Covid-19, la zone ferroviaire du Nord a fait preuve d’un dévouement et d’un courage exemplaires en travaillant 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité et le confort des passagers pendant leurs déplacements. Récemment, une technologie UVC révolutionnaire sur les trains a été adoptée par la division de Delhi de Northern Railways après des tests et des essais rigoureux pour désinfecter les voitures de passagers dans les trains. Selon un communiqué publié par Northern Railways, pour la première fois dans le réseau des chemins de fer indiens, cette technologie est utilisée dans le train numéro 02004 Lucknow Shatabdi Special au dépôt DLT depuis le mois de juillet 2021. En utilisant cette machine avec télécommande, le tout le train est désinfecté automatiquement.

Selon Northern Railways, avec cette méthode, même les crevasses entre les surfaces peuvent être couvertes qui ne peuvent être atteintes par aucune autre procédure existante. La technologie UVC est absolument sûre et conviviale car pendant le processus réel, il n’y a aucune implication d’êtres humains. Il a en outre déclaré que le mouvement de la machine sur la corde à linge est très facile. Cette technologie de désinfection utilise un dispositif robotique avec des ailes autonomes installées avec des lumières UVC pour une désinfection à 100% de la zone du compartiment.

Pour la sécurité de l’opérateur ainsi que de l’environnement, ce dispositif robotique fonctionne à l’aide d’une télécommande sans fil. Cette technologie détruit le noyau du coronavirus, le rendant incapable de se répliquer et c’est aussi une solution verte à cette fin. Des tests de laboratoire ont été effectués périodiquement après désinfection par le laboratoire, certifiés par le gouvernement, montrant une réduction de 99,99% des virus, bactéries et germes. Cette technologie innovante est testée et approuvée par le Conseil indien de la recherche médicale, le CSIO et le Tanuvas Study Center et est déjà utilisée par Air India Express pour la désinfection de la cabine. En outre, il est également utilisé par les hôpitaux depuis une vingtaine d’années.

