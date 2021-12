Pour la première fois, la zone Est d’Indian Railways installe des panneaux solaires intégrés dans le toit des abris de plate-forme ; des détails

La zone ferroviaire de l’Est prend des mesures pour produire de plus en plus d’énergie verte en installant des centrales solaires sur tout son territoire.

Mode de transport vert des chemins de fer indiens : le transporteur national s’efforce d’atteindre l’objectif de zéro émission de carbone. Dans un effort pour minimiser la dépendance aux combustibles fossiles, la zone ferroviaire de l’Est prend des mesures pour produire de plus en plus d’énergie verte en installant des centrales solaires partout sur sa juridiction. Dans un pas en avant pour atteindre l’objectif de zéro émission de carbone, la zone ferroviaire de l’Est a installé des panneaux solaires montés sur le toit de 66,2 kilowatts dans neuf stations à partir de ressources internes au cours de l’exercice 2021-2022 en cours uniquement. Cela permettra, à son tour, d’économiser environ Rs 2 lakh par an sur les factures d’énergie, selon la zone Eastern Railway.

Le chemin de fer de l’Est a déclaré pour la première fois que le chemin de fer zonal avait installé des panneaux solaires intégrés dans le toit des abris de plate-forme au lieu de panneaux de toit à la gare de Dankuni au Bengale occidental. La zone ferroviaire de l’Est a également identifié deux terrains dans la division Malda pour l’installation de panneaux solaires terrestres. Il s’agit notamment de 72 acres de terrain dans la section Jangipara-Sujnipara et de 20 acres de terrain près de la gare de Champagram équivalant à la production d’une puissance de 18 mégawatts.

Plus tôt cette année, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que le réseau des chemins de fer indiens travaillait en mode mission pour devenir le plus grand système de chemin de fer vert au monde. En outre, le transporteur national est en passe de devenir un « émetteur net de carbone zéro » avant l’année 2030. Le réseau des chemins de fer indiens, selon le ministère, est guidé par une vision holistique d’être un réseau respectueux de l’environnement, rentable, efficace, transporteur ponctuel et moderne de fret ainsi que de passagers ferroviaires dans le but de répondre aux besoins croissants de la Nouvelle Inde. Indian Railways cherche à aider l’environnement avec des mesures allant de l’électrification massive, de la conservation de l’eau et du papier, à la protection des animaux contre les blessures sur les voies ferrées, a ajouté le ministère des Chemins de fer.

