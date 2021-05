Pour la première fois, le FBI révèle un dossier de la mort de Kurt Cobain, était-ce un suicide?

Selon le dossier, l’auteur-compositeur-interprète et guitariste avait beaucoup de drogue dans son corps, on soupçonne donc qu’il ne pouvait pas soulever l’arme et se tirer une balle. Le corps a été retrouvé au sol accompagné d’un fusil de chasse à la poitrine, en plus du fait qu’il avait des piqûres d’aiguille dans les bras.

Kurt Cobain (Instagram / kurtcobain)

D’autre part, certaines théories mentionnent que le chanteur du Nirvana a été assassiné et que le responsable était sa femme, Courtney Love, qui voulait garder la fortune de Cobain.

Malgré le fait qu’à ce moment-là, le FBI a reçu des preuves présumées prouvant que Kurt Cobain avait été assassiné, une réponse de l’agence est incluse dans le dossier. «Nous apprécions votre inquiétude que Kurt Cobain ait pu être victime d’un homicide. Cependant, la plupart des enquêtes sur les homicides relèvent généralement de la compétence des autorités nationales ou locales.