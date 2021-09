Pour la première fois, l’EDR de la division Mumbai des chemins de fer indiens a transporté du textile de Chalthan à Shalimar ; des détails

Pour la première fois, du textile pesant 202,4 tonnes a été transporté par l’unité de développement commercial (BDU) de la division de Mumbai de Western Railways de Chalthan à Shalimar à Kolkata.

Pour maintenir l’approvisionnement en produits essentiels, les trains spéciaux de marchandises et de colis d’Indian Railways traversent en permanence le pays. Pour la première fois, du textile pesant 202,4 tonnes a été récemment transporté par l’unité de développement commercial (BDU) de la division de Mumbai de Western Railways de Chalthan à Shalimar à Kolkata, exploitant ainsi l’énorme potentiel du marché textile de Surat. Selon Western Railways, cette décision a généré des revenus de Rs 9,66 lakhs. La division de Mumbai, au cours de l’exercice en cours, a transporté 225 vice-présidents à la demande générant un montant de Rs 2,40 crore de revenus jusqu’à la fin août 2021.

La zone a déclaré que des retraits réguliers pour VPU ont été reçus des stations Chalthan et Surat pour Shalimar, Tata Nagar ainsi que d’autres destinations bien connues. Avec la permission d’utiliser le râteau NMG pour le chargement des colis, la division de Mumbai de Western Railways a commercialisé agressivement l’article parmi les majors de l’industrie textile. Le chemin de fer zonal a en outre mentionné que récemment l’EDR de la division Vadodara a également réalisé un exploit remarquable en transportant 240 tonnes de bananes brutes de Vadodara Yard à Adarsh ​​Nagar à Delhi via Kisan Rail.

Du 1er avril 2021 au 1er septembre 2021, la zone Western Railway a transporté divers articles, notamment du lait, des produits agricoles, des médicaments, du poisson, du matériel médical, etc., pesant plus de 1,1 lakh tonne via ses différents services de trains spéciaux de colis. Un revenu d’environ Rs 40,78 crore a été généré grâce à ce transport. La Western Railway a exploité 77 trains Milk Special avec une charge d’environ 54 000 tonnes et une utilisation à 100 pour cent des wagons. En outre, jusqu’à 91 trains de colis spéciaux Covid-19 ont également été acheminés avec une charge d’environ 16 000 tonnes pour transporter des produits essentiels. De plus, 58 râteaux dentelés ont été utilisés pour transporter environ 28 000 tonnes avec une utilisation à 100 %.

En outre, au cours de cette période, 79 Kisan Rails avec une charge d’environ 20 000 tonnes ont été exploités à partir de diverses divisions. Du 1er avril au 1er septembre 2021, 16 103 rames de trains de marchandises ont été exploitées par Western Railways au total, transportant 35,08 millions de tonnes de produits de première nécessité. En outre, jusqu’à 33 468 trains de marchandises ont été échangés avec d’autres zones des chemins de fer indiens, dans lesquels 16 770 trains ont été remis ainsi que 16 698 trains ont été pris en charge à différents points d’échange, a ajouté Western Railways.

