Pour la première fois, l’Inde et les pays du Quad rejoignent la France pour des jeux de guerre

Avril va être un mois chargé pour la marine française dans l’océan Indien. Il déploie son groupement tactique aéronautique dans la région et participe à deux exercices majeurs – La Pérouse, un jeu de guerre naval français qui aura les pays Quad et l’autre Ex Varuna un exercice trilatéral avec l’Inde et les Émirats arabes unis dans l’océan Indien occidental. Ceci, selon un vétéran de la marine indienne, «souligne l’importance que la France accorde à l’ensemble de l’Indo-Pacifique où ses intérêts économiques et stratégiques, y compris une grande ZEE, s’étendent de la Corne de l’Afrique au-delà de la Polynésie».

«La France a toujours maintenu une présence navale significative dans l’océan Indien dirigée par un amiral 2 étoiles appelé Alindien et a également été le premier pays à désigner un observateur à l’IOR-IFC (Indian Ocean Region Information Fusion Center) mis en place par l’Inde la périphérie de la capitale nationale », a déclaré le commodore Anil Jai Singh, vice-président de la Fondation maritime indienne, à Financial Express Online.

Relations militaires indo-françaises

«La relation stratégique entre la France et l’Inde, qui est sur une trajectoire ascendante depuis que la France soutenait les essais nucléaires de l’Inde en 1998, lorsque la première réaction du monde occidental était d’imposer des sanctions, s’est considérablement développée au cours des deux dernières décennies. Le fait que l’Inde soit un grand marché de la défense y contribue également. Encourager l’Inde à acheter des armes et des équipements français fait partie de la volonté du gouvernement français en Inde et le succès peut être vu dans la vente des sous-marins du Projet 75 et des avions de combat Rafale, entre autres, dans le cadre d’un accord G2G », déclare le Commodore Anil Jai Singh. .

L’ancien sous-marin de la marine indienne a déclaré: «La France se prononce également très fermement pour le programme sous-marin P75 (I) et se projette comme partie intégrante de la campagne indienne ‘Atmnirbharta’, bien que tout transfert de technologie significatif montrant cette détermination reste à voir. . La France a également proposé de partager sa technologie nucléaire civile et a offert des réacteurs nucléaires à l’Inde.

«Cette relation bilatérale d’approfondissement s’inscrit également de manière transparente dans l’engagement plus large de la France avec la région et renforce« l’arc des démocraties maritimes »dans leurs efforts pour assurer un indo-pacifique libre et ouvert et maintenir un ordre international fondé sur des règles dans la région, en particulier dans la région. le domaine maritime », dit-il.

Coopération maritime Inde-France

Selon le commodore Singh, «les navires de la marine française visitent également Kochi plus tard en avril. Suite à l’articulation de sa stratégie indo-pacifique, il est le premier pays au monde à avoir nommé un ambassadeur dans l’Indo-Pacifique et cherche également à approfondir l’engagement européen dans cette région. Cela s’est reflété dans les stratégies indo-pacifiques qui ont suivi des pays euro-centriques comme l’Allemagne et les Pays-Bas qui apprécient également l’importance d’assurer un indo-pacifique libre et ouvert et la sûreté et la sécurité de leur commerce.

Exercices navals bilatéraux

La 18e édition de l’Ex Varuna naval bilatéral indo-français est prévue dans la dernière semaine d’avril. L’année dernière, en raison de la pandémie mondiale, Ex Varuna n’a pas pu se dérouler dans son format d’origine. Cette année, l’exercice se déroule pendant les tensions persistantes entre l’Inde et la Chine. Il y aura une plus grande participation des moyens aériens des deux marines; l’interopérabilité et la cohésion, et la sécurité maritime comme priorité. Également sur les opérations des transporteurs, la formation à la guerre anti-sous-marine (ASW) et la surveillance aérienne. Outre les trois navires de classe Kalvari (Scorpène) et d’autres navires, la composante aérienne de l’exercice assistera à des combats aériens entre les chasseurs Mig-29K et les Rafale-M, les avions de patrouille maritime P-8I, des hélicoptères et d’autres actifs feront partie de l’exercice.

En savoir plus sur Ex Varuna

L’exercice de service bilatéral indo-français a été lancé en 1983 et constitue la base du partenariat stratégique entre les deux pays. Et a été baptisé « Varuna » en 2001.

Et ces jeux de guerre entre les deux pays ont pleinement pris de l’ampleur et de la complexité et sont conformes à la Vision stratégique conjointe de la coopération au sein de la région de l’océan Indien.

La Pérouse

Pour la toute première fois, la marine indienne participera à l’exercice naval français dans le golfe du Bengale au début du mois prochain. Selon des sources, les pays membres de Quad participeront à cet exercice – les États-Unis, le Japon et l’Australie.

Selon les responsables de la marine indienne, l’exercice aura lieu du 5 au 7 avril.

Importance des exercices

Les exercices qui ont lieu peu après le tout premier Sommet des dirigeants du Quad et les visites du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et du ministre de la Défense de la Corée du Sud, M. Suh Wook.

