Pour la première fois nous avons touché le soleil

La sonde solaire Parker de la NASA a atteint la distance la plus proche du Soleil, à moins de 15 millions de kilomètres, comme aucun vaisseau spatial ne l’a jamais fait. Une immersion dans l’environnement solaire a permis aux physiciens de l’Université de l’Iowa de faire les premières mesures définitives du champ électrique du Soleil, de déterminer son influence sur le vent solaire et d’observer plus en détail la taille de notre étoile.

Nous savons que le Soleil c’est une sphère chaude de gaz incandescents qui a permis la vie sur notre planète, et dont l’influence s’étend au-delà des orbites lointaines de Neptune et de Pluton. Bien qu’il y ait des milliards d’étoiles comme le Soleil dans la Voie lactée, elle est particulièrement importante pour nous car c’est la seule étoile qui régit le système planétaire qui compose la Terre.

Il a également été déterminé que ses dimensions sont équivalentes à 109 fois la taille de la Terre, ou que la température à son cœur est de près de 15 millions de degrés Celsius. Malgré les informations accumulées après des siècles de recherche, cette étoile, composée d’hydrogène et d’hélium, offre toujours mystères à résoudre. Maintenant, une nouvelle étude à paraître dans The Astrophysical Journal semble avoir résolu certaines de ces énigmes.

Près du soleil

Le travail scientifique a été possible grâce aux données obtenues par la sonde Sonde solaire Parker de l’agence spatiale américaine, qui a réussi à presque “toucher le Soleil” et situé à 14,48 millions de kilomètres. La sonde spatiale a été lancée en août 2018 : sa mission est prévue pour durer près de 7 ans et son objectif principal est de faire le tour de la circonférence extérieure de la couronne solaire. Elle peut atteindre une vitesse incroyable de 692 000 kilomètres par heure.

Selon un communiqué, les chercheurs ont pu préciser dans la nouvelle étude comment le champ électrique de l’étoile interagit avec le vent solaire. Cette information est cruciale, car les particules chargées transportées par le vent solaire peuvent affecter de manière significative les activités sur Terre, en particulier les satellites et autres installations qui prennent en charge les communications.

L’un des aspects à souligner est que les scientifiques ont pu calculer la distribution des électrons dans le champ électrique du soleil, un point qui nous permettra notamment d’élargir notre compréhension de l’influence de ce champ dans tout le Système solaire. Par exemple, grâce à ces données, il sera désormais possible d’obtenir des détails sur la taille, l’amplitude et la portée du champ électrique de l’étoile.

Champ électrique et vent solaire

Il convient de préciser que le Champ électrique du soleil Il provient de l’interaction de protons et d’électrons, produite lorsque les atomes d’hydrogène se séparent au cours du processus de fusion qui se produit au plus profond de l’étoile. C’est un environnement conditionné par des températures extrêmes, inimaginables compte tenu de notre réalité à la surface de la Terre.

le vent solairePendant ce temps, c’est un plasma composé principalement d’électrons, de protons et de particules alpha qui sont libérés de la haute atmosphère du Soleil ou de la couronne solaire, formant un courant qui se déplace à des vitesses comprises entre 300 et 1 200 kilomètres par seconde.

Pour avoir un paramètre qui permette de comprendre la violence de ces émanations solaires, les ouragans sur Terre atteignent une vitesse de quelques centaines de kilomètres à l’heure : bien qu’apparaissant insignifiants face à la virulence du vent solaire, leur potentiel destructeur est largement connu. . Par conséquent, imaginer l’impact réel du vent solaire est aussi complexe que terrifiant.

Référence

Le déficit d’électrons vers le soleil : un signe révélateur du potentiel électrique du Soleil. Jasper Halekas et al. Astrophysical Journal, 2021 (à paraître).

Photo de profil: James Day sur Unsplash.