Pour la première fois, Tesla permet d’utiliser ses Superchargeurs pour les voitures d’autres marques | Moteur

Des années plus tard, Elon Musk tient sa promesse : les voitures d’autres marques peuvent déjà utiliser leurs compresseurs, mais pour l’instant dans un seul pays.

Personne ne peut contester avec Tesla son état de pionniers de la voiture électrique. Ce n’étaient pas les premiers, mais c’était l’une des marques qui a le plus contribué à son développement.

Tesla Elle a revendiqué ce rôle de standard dans le transport électrique, en promouvant son utilisation avec des décisions qui doivent être applaudies, comme la libération de ses brevets, afin que tout le monde puisse les utiliser.

Il y a des années, il a également promis que Je laisserais d’autres marques utiliser leurs Superchargers. Et enfin, il semble qu’il soit en mesure de tenir cette vieille promesse.

La voiture qu’Elon Musk a promise pour que n’importe qui puisse avoir la possibilité d’acheter une Tesla est déjà une réalité sur le marché. Dans ce rapport, nous vous montrons tout ce que cette voiture Tesla cache.

Comme annoncé dans un communiqué de presse, à partir d’aujourd’hui Tesla autorisera l’utilisation de ses compresseurs sur des véhicules d’autres marques, dans 10 stations aux Pays-Bas.

Bien sûr, ils ne peuvent que recharger Véhicules compatibles avec le connecteur de recharge CCS.

En outre, le prix sera plus cher que pour une voiture Teslacar il y a des frais supplémentaires « pour permettre le chargement d’une large gamme de véhicules et des ajustements sur nos sites pour accueillir ces véhicules. Les tarifs varient selon le site, et vous pouvez consulter les prix du fret dans l’application Tesla. Le prix par kWh pour le chargement peut être réduit avec un abonnement payant. »

C’est un programme pilote que Tesla veut étudier comment d’autres véhicules équipent leurs chargeurs en période de téléchargement, d’accès, d’utilisation de l’application, etc.

Si les résultats sont bons, l’étendra à d’autres stations dans d’autres pays.

Bien que dans le communiqué ils indiquent que leur objectif est d’ouvrir à tous « tous nos compresseurs », pour le moment seuls ceux qui ne pas avoir un débit élevé de véhicules, puisqu’ils ne veulent pas embêter les propriétaires d’une Tesla, les faisant patienter pendant qu’ils rechargent un véhicule d’une autre marque.

Ces compresseurs ouverts sont partagés par tout le monde, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de stations pour les voitures Tesla, et différentes pour le reste.

Pour utiliser ce service, les utilisateurs sans marque doivent installer l’application Tesla et créer un compte Tesla, où les paiements seront traités.

Bonne nouvelle que Cela contribuera à étendre l’utilisation de la voiture électrique. Tesla compte actuellement plus de 2 500 stations avec 25 000 compresseurs dans le monde.