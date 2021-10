Pour la renaissance de la rivière Saraswati, le gouvernement de l’Haryana propose la construction d’un barrage, d’un barrage et d’un réservoir ; Des détails

Selon la proposition, le réservoir, le barrage et le barrage auraient une capacité totale de 1 647 hectares mètres

Rivière Sarasvati : La rivière Saraswati est une rivière importante selon les écritures hindoues et est donc vénérée comme sacrée par des millions de personnes dans le pays. Maintenant, le gouvernement de l’Haryana a proposé de dépenser 215 crores de roupies pour la relance de la rivière en construisant un barrage, selon un rapport publié dans IE. Le gouvernement de l’État a proposé que le barrage ait une capacité de 224 hectares et soit construit à la frontière que l’État partage avec l’Himachal Pradesh. Conformément au plan, le gouvernement cherche à détourner une partie de la rivière Som vers le barrage, et de là, l’eau s’écoulera dans le ruisseau de la rivière Saraswati à partir d’Adi Badri de Yamunanagar jusqu’à Guhla Cheeka de Kaithal.

La rivière sacrée est mentionnée dans les anciennes écritures du Sanatan Dharm, et son existence a été entourée de curiosité au sein de la communauté scientifique. Le rapport cite Dhuman Singh Kirmach, vice-président du Conseil de développement du patrimoine de Haryana Saraswati, disant que la rivière existait il y a plus de 5 000 ans, mais que des tremblements de terre et d’autres développements géographiques l’avaient fait disparaître.

Le BJP a gardé la relance de la rivière comme programme depuis son arrivée au pouvoir dans l’État en octobre 2014, et en 2016, le gouvernement de l’Haryana dirigé par ML Khattar avait pompé de l’eau dans un canal essentiellement asséché qui était considéré comme le route de la rivière Saraswati. La proposition de Rs 215 crore fait partie d’un projet plus vaste dont le coût est estimé à Rs 388 crore, et dans le cadre du projet, un barrage et un réservoir seraient également construits.

Dans le cadre de cela, le rapport a cité Kirmach comme disant que le gouvernement de l’État finaliserait bientôt un protocole d’accord avec l’Himachal Pradesh voisin.

Selon la proposition, le réservoir, le barrage et le barrage auraient une capacité totale de 1 647 hectares-mètres, ce qui devrait être suffisant pour fournir un débit régulier d’au moins 20 cusecs d’eau dans la rivière pendant trois quarts d’année chaque année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.