Pour l’amour du chien – RedState

Toutes nos excuses pour avoir manqué le Feel-Good Friday la semaine dernière. Bien que déplacer nos affaires de l’entrepôt vers notre nouvelle maison était définitivement une sensation de bien-être, cracher mes poumons tout au long de l’été ne l’était pas. Certains désordres des voies respiratoires supérieures (non liés à COVID) ont décidé de m’atteindre en fin de semaine, donc le coup deux du mouvement et la maladie m’ont laissé peu de cellules cérébrales pour faire le mouvement, sans parler d’écrire quoi que ce soit. Je suppose que mon corps a été assez gentil pour ne pas être malade jusqu’à ce que je puisse être dans mon propre lit. J’apprécie ça !

Tout cela pour dire que vous obtenez non pas une, mais DEUX histoires Feel-Good Friday ! L’autre tombera à l’heure habituelle, plus tard dans la soirée.

Cette première histoire de Feel-Good Friday a en fait commencé l’année dernière et témoigne du courage, de la détermination et de la volonté résolue des chiens. « Chien » est « Dieu » épelé à l’envers, et je ne pense pas que ce soit un accident. J’apprends beaucoup sur le cœur et l’amour de Dieu à travers mes adorables chiots.

Un chien en fuite qui a nagé 3 300 pieds à travers la rivière Ohio en 2020 a été adopté après un an de formation et de renforcement de la confiance. Allie, une chienne de sauvetage, s’est enfuie de son propriétaire le 5 décembre 2020 et a traversé la rivière Ohio à la nage d’Evansville, Indiana, jusqu’au comté de Henderson, Kentucky, selon SWNS.

Flash info : Aucun chien heureux ne s’enfuit et nage à plus de 3000 pieds dans une rivière. Aucune indication à ce sujet n’a été signalée, mais j’ai l’impression d’après le comportement du chien qu’elle a été maltraitée par son ancien propriétaire.

Après avoir été secourue une semaine plus tard, Allie a été amenée à l’entraîneur bénévole Michelle Phillips, 51 ans, de Boonville, Indiana, qui a récemment adopté le chien, a rapporté SWNS. Selon l’agence de presse, lorsque Allie s’est enfuie pour la première fois de la maison de son propriétaire de l’époque, elle a couru jusqu’à la rivière Ohio et a passé une heure à nager. Alors qu’elle se trouvait dans la rivière, des agents des services de police, d’incendie et de contrôle des animaux d’Evansville ont tenté de la secourir, mais elle a refusé de s’approcher d’eux et a failli être heurtée par une barge, selon SWNS.

La nouvelle maman de sauvetage d’Allie, Michelle Phillips, faisait partie des premiers efforts de sauvetage il y a un an :

« J’ai couru là-bas et j’ai trouvé plusieurs personnes qui la regardaient dans l’eau et j’ai dit qu’elle avait coulé plusieurs fois. » Heureusement, Allie a atteint le Kentucky, mais elle s’est immédiatement précipitée dans les bois. Pendant une semaine, les sauveteurs ont tenté de ramener Allie en sécurité, mais elle s’est enfuie de quiconque s’approchait d’elle. Finalement, les sauveteurs ont réussi à mettre Allie dans un champ et après six heures, ils ont pu la clôturer et la tenir en laisse. Cette nuit-là, elle a été confiée aux soins de Phillips.

Phillips dit qu’elle n’a fait que dormir. Peu importe à quel point un chien est épuisé, si un chien ne se sent pas en sécurité, il ne se couchera pas. Allie savait instinctivement qu’elle était maintenant en sécurité. Dieu merci pour Michelle Phillips.

« Nous venons de la ramener à la maison et elle est allée s’allonger sur notre canapé », a déclaré Phillips à SWNS. Allie avait extrêmement peur et avait peur des gens lors de son premier séjour chez Philip pour s’entraîner. Cependant, les choses ont lentement commencé à s’améliorer à mesure que l’entraîneur s’efforçait d’améliorer la confiance du chien envers les gens. Le chien qui était autrefois extrêmement craintif autour des gens, est maintenant à l’aise avec la présence des humains. Elle est sortie sans laisse et n’a jamais tenté de s’enfuir. Alors qu’Allie n’était initialement censée passer que quelques mois avec Philips pour s’entraîner, elle a été officiellement adoptée comme animal de compagnie, plus tôt ce mois-ci après presque un an de sauvetage réussi.

D’après la vidéo ci-dessus, vous pouvez dire qu’Allie se sent non seulement en sécurité, mais qu’elle est aimée et soignée par Phillips. Allie a trouvé un foyer pour toujours, et je doute qu’elle décide un jour de s’enfuir.

Aucun problème de sécurité dans cette maison non plus. Pour les humains et les animaux de compagnie, les foyers permanents font une énorme différence. Allie et Michelle Phillips, ainsi que la famille O’Connell attendent avec impatience un joyeux Noël.

Crédit : Jennifer Oliver O’Connell, utilisé avec autorisation