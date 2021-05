Pour l’atmanirbharta solaire, repenser les tâches

Si nous supposons une utilisation identique des capacités, cet écart se réduit à 22%.

Par Arjun Dutt

Le MNRE a annoncé son intention de percevoir des droits de douane de base (BCD) sur les importations de modules et de cellules solaires photovoltaïques afin de réduire la dépendance de l’Inde à l’égard de l’approvisionnement extérieur et de promouvoir la fabrication solaire nationale. Si cela est louable, la mesure proposée (taux de 40% sur les modules et de 25% sur les cellules) mérite un examen plus approfondi à trois égards.

Premièrement, les barrières commerciales à elles seules peuvent être insuffisantes pour encourager la production nationale; les décideurs doivent étudier d’autres interventions possibles pour identifier des mesures complémentaires efficaces. Deuxièmement, ils doivent veiller à ce qu’une approche fondée sur des éléments de preuve soit suivie pour déterminer le droit et la période de son application. S’ils ne sont pas fixés aux bons niveaux, les droits peuvent ne pas avoir l’impact souhaité sur la fabrication nationale. Troisièmement, les capacités nationales de fabrication de modules et de cellules de l’Inde, respectivement de 10 GW et 3 GW, sont bien en deçà de ses besoins annuels de 25 GW.

La dépendance vis-à-vis des importations à court et moyen terme est inévitable; les droits imposés ne devraient pas être onéreux pour les développeurs.

Une analyse CEEW-CEF indique qu’il est possible pour l’Inde d’atteindre une plus grande autosuffisance dans la fabrication solaire grâce à une application limitée dans le temps du BCD à des taux beaucoup plus bas – environ la moitié de ceux annoncés. La première étape consiste à comprendre les raisons du désavantage concurrentiel de la fabrication nationale par rapport aux importations.

Fabrication solaire indienne par rapport à la fabrication chinoise: L’année dernière, nous avons constaté que les modules produits dans le pays étaient 33% plus chers que leurs homologues chinois en moyenne, en supposant que les producteurs des deux marchés prennent en compte des rendements viables dans la fixation des prix. Un tiers de cet écart peut être attribué à la baisse des niveaux d’utilisation des capacités des installations nationales, en raison de la faiblesse de la demande dans un contexte de concurrence des importations. Si nous supposons une utilisation identique des capacités, cet écart se réduit à 22%.

La majeure partie de l’écart de prix de 22% peut être attribuée à un coût plus élevé des cellules, des feuilles de fond EVA et d’autres matières premières. L’écosystème verticalement intégré de la Chine offre aux fabricants de modules un accès moins coûteux aux matières premières, tandis que les entreprises indiennes dépendent des importations en l’absence d’options nationales concurrentielles. La hausse de la main-d’œuvre unitaire et les frais généraux en Inde expliquent le reste de l’écart de prix. Une plus grande intégration verticale, une plus grande échelle et des frais généraux inférieurs pour la fabrication de panneaux photovoltaïques en Inde peuvent combler l’écart de compétitivité. Mais l’incertitude de la demande liée à la concurrence potentielle avec des importations moins chères décourage les nouveaux investissements. Les décideurs doivent donc concevoir des interventions qui créent une certitude de la demande et réduisent les coûts.

Créer une certitude de la demande pour le secteur manufacturier national: les droits d’importation et les programmes d’achat nationaux sont deux possibilités. La première intervention augmente le prix au débarquement des importations et la seconde impose l’utilisation de cellules et de modules produits dans le pays dans les appels d’offres solaires. Les droits peuvent être rendus inopérants par une réduction des prix. Le droit de sauvegarde de l’Inde sur les importations de cellules et de modules, commençant à 25% en juillet 2018 et diminuant à 15% en juillet 2020, en est un bon exemple; les prix internationaux des modules ont baissé d’environ 30% au cours de la même période, annulant l’impact des droits sur le prix au débarquement des importations. Le droit a depuis été prolongé jusqu’en juillet 2021.

Les marchés publics nationaux sont une source plus durable de certitude de la demande, bien que les règles commerciales mondiales limitent ces marchés à des types spécifiques d’appels d’offres. Le PCUS, le Kisan Urja Suraksha evem Utthan Mahabhiyan et les plans résidentiels sur les toits contiennent des exigences d’achat nationales. Ensemble, ils représentent une demande de 20 à 30 GW de modules domestiques, suffisamment pour soutenir une capacité de fabrication de 10 GW sur une période de trois ans. Puisqu’une partie de cette capacité a fait l’objet d’un appel d’offres, la mise à l’échelle de ces systèmes devrait être une priorité.

Rationaliser le BCD: Sur la base de ce qui précède, un BCD de 20%, plutôt que l’excès de 40%, sur les modules peut être suffisant pour combler l’écart de prix entre les modules produits au pays et les modules importés. D’autres mesures de réduction des coûts, telles que les parcs de fabrication offrant une logistique et une électricité à faible coût, ou le programme PLI proposé, peuvent renforcer davantage la compétitivité et réduire le montant des droits requis.

À mesure que la production nationale augmente, les droits peuvent être réduits et supprimés par la suite sur une période prédéfinie. Nous estimons que le soutien des droits sur une période de dix ans est suffisant pour que l’industrie indienne soit compétitive, après quoi elle devrait être autorisée à être concurrentielle au niveau mondial sans soutien majeur. C’est ainsi qu’une approche plus fondée sur des preuves et intégrée peut simplifier la poursuite de l’Inde pour l’atmanirbharta dans la fabrication solaire.

L’auteur est analyste principal, Center for Energy Finance au Council on Energy, Environment and Water.

