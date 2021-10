Pour le bien de la lutte pour le titre, la F1 doit maîtriser son problème de limites de piste · .

Regarder Lewis Hamilton traquer Max Verstappen dans les derniers tours du Grand Prix des États-Unis a été une expérience quelque peu conflictuelle.

Bien sûr, la perspective de voir les deux prétendants au championnat du monde se retrouver à nouveau coincés l’un dans l’autre est terriblement excitante. Mais cela était teinté d’une certaine appréhension, et pas seulement parce que la paire a déjà eu deux enchevêtrements spectaculaires et potentiellement dangereux cette année.

Si Hamilton avait eu un peu plus de vie dans ses pneus dimanche, ou un peu plus de chance avec le trafic, nous aurions peut-être vu l’un de ses derniers freineurs se précipiter vers la victoire. Ou peut-être que Verstappen aurait réussi une autre de ses défenses époustouflantes et tenaces, gardant un nez devant son rival même lorsque sa position semble intenable.

Mais sur la base de ce qui s’était passé auparavant dans la course, un résultat beaucoup moins satisfaisant semble plus probable. Le couple serait entré dans un virage, l’un aurait quitté la piste et aurait rejoint l’avant, puis on leur aurait dit de laisser passer l’autre.

Ce n’est pas ainsi que les luttes pour la position devraient être résolues. Surtout quand il s’agit des deux meilleurs pilotes du jour en lutte pour le championnat du monde. Pourtant, cela se produit constamment sur des pistes comme le Circuit of the Americas où les limites sont définies par des lignes peintes sur l’asphalte au lieu de l’herbe, du gravier et d’autres moyens de dissuasion physiques.

Rapport: l’appel de Raikkonen était « marginal », admet la FIA alors qu’Alonso souligne « l’incohérence »Plus tôt dans la course, nous avons vu Carlos Sainz Jnr garder Lando Norris derrière lui au premier tour en s’écartant du virage 12. Il a fallu six tours au contrôle de course pour décider que Sainz avait illégalement maintenu la position et lui a ordonné de rendre la place (ce qui s’est produit dans un mouvement qui n’a pas été diffusé sur le flux mondial, déroutant davantage ceux qui tentent de suivre les débats).

Sainz n’aurait pas eu la possibilité de courir large pour maintenir sa position s’il y avait eu un bac à gravier au bord du virage 12 au lieu de l’asphalte. Fernando Alonso ou Antonio Giovinazzi n’auraient pas non plus pu faire la même chose dans le même virage plus tard dans la course.

Face à la possibilité de se faire doubler par un rival, tout pilote choisira l’alternative de sortir de la piste, de rester en tête et de laisser à la direction de course le soin de décider qui mérite la place. Cette option doit être supprimée dans la mesure du possible.

COTA est une piste fabuleuse qui à la fois défie les pilotes et offre une marge de dépassement. Mais la facilité avec laquelle les pilotes peuvent courir loin et prendre l’avantage est un inconvénient qui n’a pas été résolu avec succès depuis 10 ans que la F1 y court.

Les limites de piste étaient une pomme de discorde constante le week-end dernier, provoquant des révisions des règles résultant en un ensemble de politiques déroutantes et incohérentes.

Les conseils habituels des saisons précédentes concernant le fait de ne pas courir loin aux points chauds habituels des virages neuf et 19 ont été mis en place. De plus, à partir de samedi, les conducteurs ont reçu des instructions supplémentaires pour ne pas couper l’intérieur du virage six. Contrairement aux deux autres virages, la limite n’était pas le bord de la piste mais le bord du trottoir plus à l’intérieur. Ce n’était pas non plus la fin des changements.

Au cours du week-end, les pilotes de F1 ont perdu 81 temps au tour pour violation des limites de la piste. Trois pilotes ont reçu le drapeau noir et blanc pendant la course pour avoir couru à plusieurs reprises. La direction de course a dû ordonner à plusieurs pilotes de renoncer aux places gagnées hors piste pendant la course.

Fernando Alonso a affirmé – pas pour la première fois cette année – que d’autres pilotes ont gagné des places en partant au premier virage au départ. Il a également insisté sur le fait que Kimi Raikkonen l’a fait au 16e tour.

Raikkonen a sans aucun doute fait une sortie de piste à cette occasion, ayant été écarté par Alonso. Que le pilote alpin ait été en avance sur son rival et donc autorisé à le dépasser n’était pas tout à fait clair d’après les rediffusions diffusées sur le flux mondial. Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi a qualifié la décision d’appel « marginal ».

Un autre changement aux règles des limites de piste dimanche matin a été un facteur dans cet incident. Plusieurs « bordures de saucisse » à la sortie du virage ont été supprimées, à la suite d’incidents lors de courses de soutien où des voitures les avaient heurtées et partiellement lancées dans les airs.

« Ces bordures sont là depuis un certain temps », a expliqué Masi, « ces bordures sont en fait là depuis un certain nombre d’années. Mais sur la base de ce que nous avons vu, nous avons pris la décision de les retirer à ce moment-là et nous avons évidemment toujours conservé les éléments de limite de piste que nous avions là-bas. »

La ligne Alonso-Raikkonen n’aurait peut-être pas eu lieu si ces limites physiques étaient restées en place. Masi a déclaré que la F1 essayait de les présenter dans la mesure du possible, mais n’était pas préoccupé par les incidents qui ont eu lieu au COTA.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu trop de discussions ici ce week-end », a déclaré Masi après la course. « Si nous y jetons un coup d’œil, nous avons eu trois pilotes pendant la course qui ont reçu un drapeau noir et blanc pour leur scénario des « trois coups » pendant la course. Et cela a été contrôlé de la même manière que nous l’avons fait toute l’année. Donc non, je ne pense pas que ce soit un sujet brûlant du tout.

« Les pilotes essaieront toujours de repousser les limites où que se trouve cette limite. Mais oui, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, nous essayons de trouver des solutions plus naturelles dans autant d’endroits que possible, mais ce n’est pas une solution du jour au lendemain.

Le Circuit des Amériques a connu des disputes sur les limites de la piste dans le passé, notamment en 2017 lorsque Max Verstappen a été pénalisé pour avoir coupé l’intérieur d’un virage pour dépasser Kimi Raikkonen. Il a ainsi perdu son podium.

Lorsque la F1 est revenue 12 mois plus tard, la coupe de coin de Verstappen a été modifiée pour empêcher quiconque de faire de même. C’était un pas dans la bonne direction, mais cela montre que la F1 a tendance à agir de manière réactive en ce qui concerne les limites de la piste.

Ce fut le cas lors du prochain rendez-vous du calendrier, l’Autodromo Hermanos Rodriguez du Mexique. Son remodelage de 2015 a laissé amplement de latitude aux pilotes pour prendre l’avantage en quittant la piste, notamment au premier virage, mais il n’a été résolu que l’année suivante, lors de controverses impliquant Hamilton coupant le virage au début de la course et Verstappen exaspérant Sebastian Vettel en faire de même plus tard.

Depuis lors, de nouvelles restrictions de limites de piste ont été ajoutées à plusieurs points de la piste. Celles-ci impliquent en grande partie de forcer le conducteur à emprunter des itinéraires plus lents pour rejoindre le circuit s’ils sont larges. Ils sont assez efficaces, bien que potentiellement ouverts à l’exploitation, comme Alonso l’a démontré à Sotchi le mois dernier.

Le championnat se terminera par un trio de courses sur des circuits nouveaux ou fortement révisés – Losail, Jeddah et Yas Marina. La F1 doit s’assurer que ces sites inconnus n’offrent pas aux pilotes la possibilité de prendre l’avantage en quittant la piste.

La première fois que Hamilton et Verstappen ont croisé le fer cette saison à Bahreïn, cela s’est terminé par une sortie de piste de l’un d’eux et on lui a dit de céder une position. C’était une façon décevante de commencer la saison et une répétition ferait une conclusion anti-climatique au championnat.

Lorsque le meilleur combat pour le titre de la F1 depuis des années est décidé, j’espère que cela n’arrivera pas car l’un d’entre eux doit se faire dire de s’arrêter. Une approche proactive du problème des limites de voies peut empêcher que cela ne se produise.

