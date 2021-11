Au cours des près de deux décennies depuis Jeopardy! a levé sa limite de cinq jours pour les champions de retour, seuls 11 joueurs ont remporté 10 matchs ou plus d’affilée. Deux d’entre eux, Matt Amodio puis Jonathan Fisher, ont joué le mois dernier. Pendant les séquences des deux concurrents, Jeopardy! les fans – les Jeoparati, si vous voulez – ont fait un sport en essayant de s’entraîner quand Amodio et Fisher étaient les plus susceptibles de perdre. Plus précisément : Ils ont essayé de deviner le jour de la semaine où cela se produirait.

Le Jeoparati avait des données avec lesquelles travailler. Sur les neuf « super champions » qui ont précédé Amodio et Fisher, trois avaient chacun perdu un lundi ou un mercredi ; aucun n’avait jamais perdu un vendredi. Et bien sûr, Amodio est tombé un lundi ; Fisher, un mardi.

Chez Jeopardy !, tous les jours ne sont pas égaux. L’émission tourne une semaine entière de matchs au cours de chacun des 46 jours d’enregistrement d’une saison, ce qui signifie que le match du lundi est le premier de la journée et que le vendredi est le dernier. Ce sont de longues journées en studio, et les variables abondent. Les challengers, qui sont assignés au hasard à l’un des cinq matchs, pourraient être jetés dans le grand bain avant d’avoir maîtrisé leurs nerfs, ou bien se retrouver groggy après la pause déjeuner prévue après le deuxième match de la journée. Ils pourraient bénéficier de l’examen des quatre premiers matchs de la journée, ou ils pourraient découvrir que leur adrénaline est venue et repartie après la majeure partie de 12 heures en studio.

Pour la plupart des champions en titre, le « jour de la semaine » ne semble pas avoir beaucoup d’effet sur leurs performances. Selon Matt Carberry, un fan bien connu de Jeopardy ! communauté pour ses analyses statistiques de l’émission, les champions dans leur ensemble ont des chances presque égales quant au jour où ils pourraient perdre, chaque jour de la semaine enregistrant entre 18 et 21% de tous les champions renversés. (Une mise en garde dans cet ensemble de données : Jeopardy ! n’a pas toujours enregistré cinq matchs par jour, et il arrive parfois que le premier match enregistré ne soit pas diffusé le lundi. ces dernières saisons.)

Mais les super champions, qui par définition remportent au moins deux semaines complètes d’épisodes, offrent une fenêtre intéressante sur les endroits où les meilleurs joueurs de Jeopardy! ont tendance à se débattre. (De peur que vous ne vous plaigniez de la taille de l’échantillon, reprenez-le du doctorat en informatique Amodio : « C’est un petit échantillon, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en tirer un modèle potentiel », dit-il.)

Il y a, bien sûr, un certain nombre de défis discrets dans un jeu donné de Jeopardy !—principalement, une nouvelle liste d’indices et de nouveaux adversaires. Mais alors que les champions de longue date commencent à se sentir à l’aise sur scène, ils se retrouvent souvent confrontés à deux forces opposées : la familiarité avec le jeu et l’épuisement. « Vous avez de l’élan, mais vous avez aussi de la fatigue », a déclaré Buzzy Cohen, neuf fois champion. « Et vous avez aussi le fait que si les bonnes personnes sont assises dans le public pour vous regarder jouer, elles ont faim de vous battre. »

Le fait que les super champions aient tendance à avoir des vendredis forts suggère qu’une séquence peut également aller dans l’autre sens. « Quand les autres concurrents regardent un champion en titre courir victoire après victoire alors qu’ils sont assis dans le public, cela les démoralise », déclare David Madden, qui a remporté 19 matchs en 2005. « Beaucoup de gens voient cela et se lancent ensuite dans un mentalité de « Je suis foutu, pourquoi ai-je autant de malchance pour affronter ce monstre ? », etc. Cette attitude négative contribue probablement à aggraver le jeu, mais bien sûr, ce sont des suppositions, pas des faits. »

Malheureusement pour Amodio, ce n’était pas seulement que sa défaite de lundi était le premier match de la journée – bien qu’Amodio s’empresse de dire qu’il n’était pas du matin – c’était aussi qu’il avait eu une mise à pied inhabituelle entre les enregistrements. Péril! a enregistré les quatre premières semaines de cette saison sur seulement neuf jours, pendant lesquels Amodio est resté à Los Angeles. La cinquième semaine, cependant, n’a été enregistrée que près de deux semaines plus tard, et Amodio est donc rentré chez lui en Ohio.

« Dans mon esprit, je me disais : ‘Eh bien, cela pourrait détruire un peu mon rythme. Mais je ne peux rien y faire », dit Amodio. « S’ils m’avaient demandé lors de mon dernier jour d’enregistrement après les trois jours d’enregistrement d’une semaine : « Voudriez-vous faire un quatrième jour d’enregistrement cette semaine ? », J’aurais répondu : « Oui ! » Je ferais totalement 10 épisodes par jour d’enregistrement cinq jours d’affilée s’ils me le laissaient faire.

Amodio a sa propre théorie sur les raisons pour lesquelles les super champions luttent en début de semaine. « Le plus important, c’est que la synchronisation du buzzer est quelque chose que vous pouvez obtenir un rythme dans votre tête, mais vous ne pouvez pas vraiment le reporter sur plusieurs jours », dit-il. « Je pense que j’ai bien fait de le faire le deuxième jour d’enregistrement alors qu’il y avait deux jours d’enregistrement [back to back], mais quand il y avait une pause de deux semaines – ou pendant la pause de la saison, oh mon Dieu – j’avais besoin d’un peu plus de temps pour revenir dans ce rythme.

Le plus grand avantage d’un champion de retour pourrait être le manque d’expérience de ses adversaires avec le buzzer. Dans la seconde moitié de la séquence d’Amodio, la dynamique a changé : lorsqu’il est retourné en studio après la pause estivale de l’émission, il a découvert que les nouveaux concurrents avaient désormais droit à deux tours d’entraînement avant leurs matchs, au lieu du précédent. Au cours des saisons précédentes, les concurrents étaient appelés pour un jeu simulé et jouaient jusqu’à ce que les coordinateurs des concurrents aient senti qu’ils maîtrisaient le buzzer. Désormais, les joueurs sont appelés par groupes de trois et jouent 15 indices ; à la fin du match, ils sont rappelés avec deux concurrents différents pour en jouer 15 autres.

« Ils n’ont rien dit à ce sujet », dit Amodio. « Quand nous sommes arrivés là-bas pour la nouvelle saison, nous faisions une répétition, puis ils ont dit : ‘OK, maintenant nous allons faire notre deuxième répétition.’ Et je me dis ‘Euh…’”

Interrogé sur le changement, un Jeopardy ! La source a minimisé la répétition supplémentaire, affirmant que les séances d’entraînement simples des saisons précédentes avaient duré plus longtemps et que le changement n’était pas lié à la performance d’Amodio ou de tout autre concurrent.

Ce n’est pas la première fois Jeopardy ! a modifié ses procédures de buzzer pour les nouveaux concurrents à mi-chemin de la séquence de victoires d’un champion dominant. En 2004, Ken Jennings est également revenu de la pause estivale pour découvrir une nouvelle politique : le membre du personnel qui actionnait manuellement le buzzer pendant les matchs le ferait également pendant la ronde d’entraînement du matin, donnant aux nouveaux joueurs une chance cruciale de se familiariser avec ce membre du personnel. tempo.

Contrairement à ce que Jeopardy occasionnel! les téléspectateurs peuvent s’y attendre, un processus automatisé ne détermine pas qui frappe en premier le buzzer. « C’est une personne, et cela signifie que la synchronisation du buzzer que vous devez faire correspondre n’est pas exactement la même à chaque fois », explique Amodio. «Même si vous étiez en quelque sorte un musicien parfaitement accordé qui rythmait à chaque fois, votre cible bouge, donc vous ne serez pas parfait en termes de correspondance à chaque fois. Il y a beaucoup de variabilité qui échappe à votre contrôle.

Dans le cas de Jennings, il a découvert que non seulement la personne qui utilisait le buzzer avait commencé à participer à l’entraînement du matin, mais que la personne avait également été complètement déconnectée. Il est passé de Billy Wisse, alors superviseur de la rédaction (et maintenant co-rédacteur en chef) – « dont je me suis habitué au timing », a écrit Jennings dans ses mémoires de 2006 Brainiac – au chercheur d’alors (et maintenant responsable du matériel de jeu) Ryan Haas. « Que ce soit par préférence personnelle, inexpérience ou conception, son timing d’activation du buzzer semble très différent et varie davantage d’une question à l’autre », a écrit Jennings.

Comme dans le cas d’Amodio, Jeopardy ! a insisté sur le fait que le changement n’avait pas été provoqué par le champion de retour, et en effet, les deux joueurs ont remporté de nombreux matchs supplémentaires. « En général, je pense que les adversaires devraient avoir autant d’entraînement au buzzer que possible jusqu’à ce que je gagne, et ensuite ils ne devraient pas avoir d’entraînement au buzzer », dit Amodio en riant.

Trouver un super champion derrière le pupitre du champion est la pire des peurs pour les concurrents. Mais s’il n’y a pas moyen de l’éviter ? Croisez les doigts et espérez que vous êtes inséré dans le début de la « semaine ».

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer