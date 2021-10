Pour le meilleur ou pour le pire, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ressemblent à des remakes extrêmement sûrs

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La sélection de jeux vidéo Pocket Monster de cette année a été un point de discorde pour les fans depuis leur annonce au début de 2021. Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes de fond des jeux Nintendo DS 2006 que les fans mendient depuis des années, alors quel est le problème ? La plupart des gens ne devraient-ils pas être assez ravis ? Certains fans sont absolument épris du style artistique chibi et de la simplicité du jeu, bien que d’autres souhaitent que ces remakes fassent passer les choses au niveau supérieur, essaient quelque chose de différent et nous donnent une vitrine plus graphique.

Pour nous, cependant, nous tombons quelque part au milieu. La semaine dernière, Nintendo nous a invités à assister à une session d’avant-première spéciale pour découvrir les jeux avant le lancement de novembre, et bien que nous n’ayons pas encore pu mettre la main à la pâte, nous avons pu avoir beaucoup plus d’informations sur ce à quoi nous attendre. de ces remakes Gen 4. Étant donné que The Pokémon Company a actuellement les mains pleines avec les Pokémon Legends de l’année prochaine: Arceus, Brilliant Diamond et Shining Pearl sont sous-traités à une société tierce connue sous le nom d’ILCA. Ils ont travaillé avec TPC dans le passé sur l’application Pokémon Home, mais ont maintenant la possibilité de montrer leur travail dans la région de Sinnoh.

Image : La société Pokémon

Si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon principal, vous saurez à quoi vous attendre ici. Vous parcourrez le monde en mission pour compléter votre Pokédex, collecter des badges et devenir le plus grand dresseur de Pokémon qui ait jamais existé. Si Sword and Shield sont les seuls jeux auxquels vous avez joué dans la série, vous serez peut-être un peu surpris de voir le surmonde présenté de manière assez «rigide», mais cela fait partie du charme ici car ces remakes restent aussi fidèles que possible à leur vision originale. Les bâtiments, la flore et les PNJ ont tous été conçus avec une esthétique de jouet, rappelant quelque peu le style artistique du remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening Switch de 2019, bien que nous ne soyons pas sûrs que cela fonctionne aussi bien ici.

À part les PNJ occasionnels qui se promènent, nous n’avons pas encore vu beaucoup de vie globale dans les décors. Les arbres et les buissons se balanceront d’avant en arrière avec le vent, et les nuages ​​projetteront des ombres d’en haut. Tout le terrain et les structures s’emboîtent bien, mais Brilliant Diamond et Shining Pearl ressemblent presque à si vous avez donné à un enfant un ensemble de jouets et ils les ont réarrangés aussi près que possible des cartes du Diamond and Pearl d’origine et ont dit « Qu’est-ce que penses-tu? » Tout fonctionne, mais à certains endroits, on a l’impression qu’il pourrait y avoir plus de détails pour tout rassembler, quelques ajustements ou ajouts qui fourniraient un peu plus de cohésion pour une version Pokémon moderne. Nous n’avons vu que quelques zones sélectionnées lors de notre aperçu, mais nous sommes curieux de voir ce que les autres zones du jeu ont à offrir.

Image : La société Pokémon

Cependant, les choses deviennent un peu différentes une fois que vous entrez dans une bataille. Les combats de Pokémon abandonnent l’esthétique chibi trouvée dans le surmonde pour quelque chose de plus moderne et familier, un look qui utilise probablement les mêmes modèles 3D que ceux des jeux principaux les plus récents. Les batailles présentent une belle touche graphique ici et là, le flash rapide sur l’épaule qui se produit au début de chaque bataille est également directement inspiré des classiques. Au-delà de cela, il semble que les batailles soient en grande partie inchangées. Certaines nouvelles améliorations de la qualité de vie qui n’existaient pas dans les originaux sont incluses, comme la possibilité de partager l’EXP entre tous vos Pokémon et le fait que chaque mouvement indiquera clairement s’il sera efficace contre le Pokémon adverse ou non.

De nombreux Pokémon Sinnoh feront également leurs débuts sur Switch dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, y compris les démarreurs Chimchar, Piplup et Turtwig, le Bidoof préféré de tous et bien d’autres. Nous ne savons pas si certains des Pokémon uniquement événementiels des originaux comme Darkrai et Shaymin feront un retour, mais on nous a dit que l’histoire reste fidèle à l’histoire originale, alors j’espère qu’ils ont trouvé un moyen pour les inclure sans l’obstacle des cadeaux mystères.

Images : La Compagnie Pokémon

La plupart des jeux Pokémon principaux ont une sorte d’activité supplémentaire pour vous occuper au-delà de la simple collecte et du combat contre des Pokémon, et Brilliant Diamond et Shining Pearl ramènent de nombreuses fonctionnalités de l’époque de la DS. Le plus amélioré du groupe semble être le Super Contest. Il s’agit essentiellement d’un jeu de rythme où l’un de vos Pokémon montera sur scène pour une danse contre d’autres Pokémon dans un concours de gentillesse. Le gameplay réel semble assez simple, vous demandant d’appuyer sur différents boutons en même temps que ce qui est affiché à l’écran, mais vous pouvez également habiller votre entraîneur de différentes tenues pour l’occasion.

Vous pouvez également vous promener dans le parc Amity Square avec jusqu’à six de vos Pokémon à vos côtés, à condition qu’ils répondent aux critères de gentillesse requis. Cela aidera à renforcer leur lien avec vous et vous pouvez également cuisiner des Poffins pour que votre Pokémon les grignote ici aussi. On nous a dit que vous aurez également un contrôle limité de la caméra ici si vous souhaitez prendre quelques instantanés de vous et de votre groupe de Pokémon.

Image : La société Pokémon

Si vous pensez que vous êtes plus un entraîneur dur et dur qui préfère quelque chose d’un peu plus graveleux, vous pouvez vous rendre dans le métro pour creuser des gemmes rares et des statues encore plus rares de Pokémon. Vous découvrirez également des cachettes souterraines, qui sont des zones qui vous offrent la possibilité d’attraper un grand nombre de types spécifiques de Pokémon. Ils parcourront même la carte un peu comme dans la série Let’s Go. Ces cachettes seront thématiques autour de différents types, vous pouvez donc vous attendre à trouver des Pokémon de type Feu dans une zone qui ressemble à un volcan actif, ou des types Herbe et Insecte dans une forêt boisée. Nous ne savons pas exactement comment le métro soutient un écosystème aussi vaste, mais nous parlons d’un monde fictif plein de monstres qui peuvent de toute façon tenir dans votre poche, alors ne nous attardons pas sur de simples détails.

Vous pouvez également affecter le type de Pokémon qui apparaîtra dans Hideaways. Les statues que vous découvrez dans les parties minières peuvent être placées tout autour de votre base secrète où vous le souhaitez et si vous placez un lot de statues Pokémon de type Eau, vous rencontrerez plus de ces types de Pokémon dans les Hideaways. Ceux d’entre vous qui espèrent agrémenter votre Base Secrète de Pokédolls, de trophées, de tapis et de meubles seront un peu déçus d’apprendre qu’à notre connaissance, les statues seront les seuls objets que vous pourrez utiliser pour décorer. C’est certainement une déception de voir cette section du jeu réduite par rapport aux bases secrètes trouvées dans Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire sur la 3DS, mais la praticité supplémentaire des statues peut être un compromis équitable.

Images : La Compagnie Pokémon

Il existe de nombreuses autres améliorations de la qualité de vie qui ont fait le saut par rapport aux jeux précédents de la série. Vous pouvez faire en sorte qu’un seul Pokémon vous suive sur la carte du monde, vous pouvez désormais changer le teint et les vêtements de votre personnage de joueur, et votre boîte Pokémon est accessible de n’importe où dans le jeu.

D’après ce qui nous a été montré jusqu’à présent, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl s’annoncent comme des remakes fidèles mais extrêmement sûrs. Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’histoire de la région de Sinnoh mais que vous n’avez pas accès à une DS – ou si vous avez juste envie de jouer à un autre jeu Pokémon sur Switch – alors il y a beaucoup à attendre avec impatience ici. Cependant, compte tenu de ce que Pokémon Legends: Arceus cherche à offrir au début de l’année prochaine, il reste à voir s’il y en a assez dans ces remakes pour attirer quelqu’un qui recherche quelque chose de frais et de nouveau.

Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl sortira sur Nintendo Switch le 19 novembre.