pour le titre au Portugal

11/03/2021

13:07 CET

Le Grand Prix de l’Algarve arrive avec deux titres encore à déterminer. Après avoir rencontré le champion du monde MotoGP lors de la dernière course de Misano, Remy Gardner et Pedro Acosta tenteront de décrocher le titre Moto2 et Moto3 ce week-end à Portimao.

Remy Gardner a 18 points d’avance sur Raúl Fernández, son coéquipier, qui se classe deuxième du championnat alors que Acosta est à 21 points de l’Italien Dennis Foggia. Les deux pilotes ont pour la première fois des options claires pour se proclamer champions mathématiquement.

En Moto3 Pedro Acosta dépend pratiquement de lui-même pour obtenir la couronne. Le ‘Tiburon de Mazarrón’ a fait ses débuts cette année dans la catégorie et remporterait le titre de champion s’il parvient à obtenir cinq points de Foggia. Acosta a un objectif clair à Portimao : rester devant l’Italien et marquer le plus de points possible. Bien que s’il ne réussissait pas au Portugal, il aurait la dernière chance à Valence.

Acosta et Foggia sont les seuls prétendants au titre après Sergio García Dols faible au GP d’Emilia Romaña, l’Espagnol reste troisième du championnat mais avec une distance de 66 points sur Acosta, quelque chose d’inatteignable alors qu’il ne reste que 50 points en jeu.

Dans le cas du Moto2 avec Remy Gardner, Raúl Fernández lui a fait un « cadeau » en tombant lors de la dernière course à Misano alors qu’il se battait pour la victoire. Gardner a un avantage de 18 points sur Fernández et il suffirait qu’il remporte la course et que l’Espagnol ne soit pas deuxième. Il y a plusieurs options mathématiques pour qu’il soit champion mais il donnera sans aucun doute tout pour gagner et décrocher le titre en grimpant au premier rang du podium. L’objectif de Raúl Fernández est plus compliqué, il devra faire une course parfaite au Portugal s’il veut avoir des options et que Gardner ne marque pas afin de lui couper quelques points avant d’atteindre Valence.