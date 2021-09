Pour les commerçants de crypto, Dogecoin n’est pas un Shiba Inu mignon

Certains investisseurs ont toujours l’intention de parler Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Mais pour le jeu de meme crypto, parler ces jours-ci et acheter DOGE est de plus en plus susceptible de grignoter votre compte de trading. Laissez-moi expliquer.

Source : Shutterstock

DOGE!! C’était la blague originale sur le marché des crypto-monnaies. Il suffit de demander aux créateurs de Dogecoin ce qu’ils ont fait en 2013. Mais quelque part le long de la ligne, ou plutôt en 2021, ce fait s’est perdu ou a été balayé sous le tapis.

Pendant un certain temps, dans le vaste éther des pièces et des jetons numériques, ce fut l’année du DOGE. Ou donner du crédit là où le crédit était dû, c’était l’année des singes dans Dogecoin.

Un plan d’investissement plus fou rendu populaire par les singes haussiers à la recherche de mèmes de Redditors prêts à évaluer les actifs à risque principalement sur des mesures liées au nombre de tweets, de retweets, de hashtags et de gifs mignons a donné une nouvelle vie à la pièce numérique à face de chien.

Montée du Dogecoin

Il est important de noter qu’il y avait d’autres médias sociaux soutenant principalement la montée en puissance de Dogecoin.

Dirigé par Tesla (NASDAQ :TSLA) PDG Elon Musk et quelques autres artistes et influenceurs, DOGE est passé de moins d’un centime au début de l’année à un prix de vache à lait glouton de près de 75 cents et une valorisation supérieure à 80 milliards de dollars à son pic de mai.

Mais c’était alors, et c’est maintenant. Et tandis qu’Elon est toujours déterminé à tweeter fréquemment sur la pièce de chien Shiba Inu perpétuellement surprise, il n’est pas surprenant que DOGE ait été dans une campagne plus persistante pour mordre les singes haussiers.

Aujourd’hui, Dogecoin se situe à un prix plus modeste de 22 cents. Cela représente toujours une capitalisation boursière assez importante de 29 milliards de dollars, à égalité avec Sables de Las Vegas (NYSE :LVS) et Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL) et plus grande que près de la moitié des entreprises du S&P 500.

Cela va passer

Je suppose que ces choses prennent du temps? Ou peut-être est-il difficile de dire au revoir à ce qui avait été brièvement le meilleur ami de l’homme ou plutôt du singe ?

Cela aussi passera, tout comme DOGE a déjà été évalué par d’autres cryptos comme Solana (CCC :SOL-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD) dans le but déclaré de fournir divers utilitaires numériques plutôt que de rire.

Bien sûr, de temps en temps, les vieux chiens peuvent apprendre de nouveaux tours. Et c’est peut-être ce sur quoi Elon et quelques autres se concentrent vraiment. Une suite et une image plus grande pour DOGE ? Je concède qu’il y a quelques morceaux pour que les propriétaires de Dogecoin se lèchent les babines.

Il y a eu un buzz de portefeuilles crypto au courtage convivial Reddit Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) et le PDG de l’allié boursier de meme Adam Aron à Divertissement AMC (NYSE :AMC) proposant Dogecoin comme moyen de paiement pour les billets de théâtre.

Pourtant, peut-être qu’Elon et ceux qui prêtent toujours attention à ses tweets DOGE sont simplement attirés par le mignon Shiba Inu et peuvent se permettre de perdre ? Un tableau des prix DOGE qui continue de déchirer les investisseurs comme Cujo semble l’indiquer.

Tableau des prix hebdomadaires Dogecoin

Source : Graphiques par TradingView

Bow Wow. OK, donc je ne suis pas fan de Dogecoin. Mais le graphique des prix hebdomadaire se range également du côté d’un jeton auquel il est de plus en plus difficile de donner le bénéfice du doute.

Contrairement à d’autres cryptos plus grands qui ont atteint de nouveaux sommets cet été, des sommets relatifs revisités comme Ethereum (CCC :ETH-USD) ou au moins contesté leur niveau de retracement de 62% tel que Bitcoin (CCC :BTC-USD), DOGE a échoué à son faible niveau de Fibonacci de 38 %.

Aujourd’hui, et après un mois moins haussier pour la plupart des actifs numériques, DOGE a continué à mordre sa base haussière encore plus fort que les cryptos les plus précieux du marché avec des pertes beaucoup plus importantes d’environ 27% en septembre.

Si vous avez de la chance, peut-être que le tableau des prix pourrait aider un Shiba Inu plus amical à faire une courte apparition. Mais ne prenez pas ce comportement pour acquis.

Techniquement, le jeton revisite son niveau de retracement de 78% et son support presque angulaire. Mais en l’absence de signes indiquant que la stochastique de DOGE devient encore plus conviviale, rappelez-vous la signalisation « Méfiez-vous des chiens (e) » lorsque vous envisagez de devenir propriétaire de DOGE.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC, ETCG et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.