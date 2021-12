Pour les démocrates, la perspective d’une catastrophe électorale en 2022 se profile

Alors que le calendrier se tourne vers 2022, les démocrates envisagent les élections de mi-mandat avec une appréhension croissante au milieu d’une pléthore d’évolutions défavorables.

L’annonce dimanche du sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin qu’il ne soutiendra pas la législation de signature du président Biden marque le dernier coup porté aux espoirs des démocrates de conserver leur majorité au Congrès après la mi-mandat.

« Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi », a déclaré Manchin à propos du Build Back Better Act. « Je ne peux pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver… C’est un non sur cette législation.

Le projet de loi d’environ 2 000 milliards de dollars, soutenu par Biden et la plupart des démocrates du Congrès, serait la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis des décennies.

Les démocrates espéraient faire adopter la législation d’ici Noël pour montrer aux électeurs qu’ils tiennent leurs promesses et tiennent leurs promesses. Mais le « non » résolu de Manchin a anéanti leurs espoirs de créer un tel récit, plaçant un obstacle massif sur le chemin du programme national de Biden et de la priorité législative des démocrates.

Les actions de Manchin ont également mis en lumière la discorde au sein des rangs démocrates. La Maison Blanche a fustigé Manchin pour sa décision, tandis que les progressistes lui ont reproché, ainsi qu’à son collègue, le sénateur modéré Kyrsten Sinema (D-Arizona), d’avoir retardé Build Back Better en « agissant comme des républicains ».

Cependant, « tout effort visant à rejeter la responsabilité de l’inaction sur les épaules de Manchin oublie toute l’histoire des 11 derniers mois », a déclaré à Newsweek Thomas Gift, directeur du Center on US Politics de l’University College de Londres. «En tenant en otage le projet de loi sur les infrastructures, ce sont les progressistes qui ont retardé, pendant une période prolongée, la planche de signature du programme national de Biden. Qu’ils se retournent maintenant et fassent le bouc émissaire Manchin pour avoir traîné les pieds n’est tout simplement pas convaincant.

Les progressistes de la maison avaient voulu lier le plan d’infrastructure de 1,2 billion de dollars à Reconstruire en mieux. Pendant des mois, ils ont refusé de soutenir le premier à moins que les deux projets de loi ne soient approuvés en même temps.

Maintenant, le programme audacieux des démocrates est au point mort malgré le fait qu’ils contrôlent la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche – un fait qui ne sera pas perdu pour les électeurs déjà préoccupés par une série d’autres questions.

Le principal de ces problèmes est la flambée de l’inflation, au sujet de laquelle Manchin a exprimé sa profonde préoccupation dimanche.

« Ce n’est pas transitoire ; c’est réel », a déclaré Manchin. «Cela nuit à tous les Virginie-Occidentaux. Le coût de l’essence, le coût de l’épicerie, le coût des factures de services publics – toutes ces choses touchent tous les aspects de la vie. »

Le département du Travail a annoncé plus tôt ce mois-ci que les prix à la consommation avaient augmenté de 6,8% en novembre par rapport à l’année précédente, marquant le taux d’inflation annuel le plus élevé depuis juin 1982.

Des sondages récents montrent que le peuple américain désapprouve massivement la gestion de l’inflation par Biden et de l’économie en général. La plupart des électeurs disent qu’ils sont préoccupés par l’économie maintenant et à l’avenir.

Une grande majorité d’électeurs désapprouvent également la gestion par Biden de la criminalité et de l’immigration, selon de récents sondages. Et tandis qu’une faible majorité est favorable à son approche de la pandémie de coronavirus, ce chiffre a atteint un niveau record. L’une des raisons de la forte baisse pourrait être la vague de décisions de justice contre ses mandats en matière de vaccins, ainsi qu’un certain nombre d’autres défaites judiciaires récentes dans lesquelles les juges fédéraux ont trouvé que les politiques de Biden violaient la Constitution.

Cette semaine, la note d’approbation globale de Biden a atteint son point le plus bas, 41%, selon le nouveau sondage PBS NewsHour/NPR/Marist, qui a montré que le soutien au président parmi les indépendants a chuté. Ses notes d’approbation moyennes sont également bloquées dans les basses 40.

Historiquement, le parti d’un président perd plus de sièges aux élections de mi-mandat lorsque le président est impopulaire, ce qui inquiète les démocrates à l’échelle nationale.

De nombreux démocrates semblent voir l’écriture sur le mur, acceptant ouvertement qu’ils perdront en novembre – la seule question est de savoir de combien.

« J’espèrerais [the Republican margin in the House] est inférieur à 20 », a déclaré à Politico le président du Parti démocrate du Kentucky, Colmon Elridge.

« J’ai peur », a ajouté Peg Schaffer, vice-président du Parti démocrate du New Jersey, où le gouverneur démocrate Phil Murphy a été réélu cette année par une marge beaucoup plus proche que prévu.

Les prévisions électorales montrent que le Parti démocrate perd son avantage dans les courses au Congrès, car les tests de scrutin génériques opposant des candidats anonymes les uns aux autres semblent prometteurs pour les républicains.

Si les mi-mandats de 2022 ne semblaient pas déjà assez sombres pour les démocrates, un certain nombre d’entre eux ne se présentent pas pour la réélection ce mandat – certains dans des circonscriptions compétitives que les républicains pourraient renverser en novembre.

Le représentant Alen Lowenthal (D-Calif.) est devenu le dernier démocrate de la Chambre à annoncer sa retraite à la fin de ce mandat, portant à 20 le nombre total de personnes prenant leur retraite ou cherchant un autre poste. Seuls 12 républicains de la Chambre ont jusqu’à présent annoncé qu’ils ‘ ne vous présentez pas à la réélection.

Plus important encore, les démocrates sont ceux qui quittent principalement les districts pivots cruciaux. Selon FiveThirtyEight, « 10 démocrates abandonnent des sièges qui sont moins de 10 points plus démocrates que le pays dans son ensemble, tandis qu’un seul républicain quitte un siège qui est moins de 10 points plus républicain ».