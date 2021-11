Pour les étudiants et pour le travail : cet ordinateur portable ultraléger avec 16 Go de RAM et Core i7 d’Asus coûte moins de 800 € chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez un ordinateur portable léger et puissant pour travailler ou étudier, cet Asus VivoBook S14 a tout ce dont vous pourriez avoir besoin, comme un processeur puissant et de la RAM pour tous vos programmes.

La recherche d’un nouvel ordinateur portable pour travailler ou étudier est terminée, car maintenant vous pouvez trouver un nouvel Asus VivoBook S14, un équipement léger et puissant, proposé.

Cet ultrabook avec un écran de 14 pouces est déjà à moins de 800 euros sur Amazon. Et c’est une bonne affaire vu que le prix officiel est de 999,99 euros.

ASUS VivoBook S14 S433EA-AM612T sur Amazon

Amazon l’a tellement déclassé car il existe plusieurs astuces. La première est que cette version est livrée sans système d’exploitation, ce qui n’est pas vraiment un problème car l’installation de Windows 11 est très simple en suivant ces étapes.

C’est aussi moins cher car il n’y a pas de stock sur Amazon en ce moment. Ils apporteront plus d’unités sous peu, mais pendant que vous attendez quelques jours, vous pouvez l’obtenir avec une offre supplémentaire.

Si vous ne pouvez plus attendre, à Worten, ils ont ce même modèle mais avec Windows 10 pré-installé pour 925 euros.

C’est la même équipe, avec un écran Full HD de 14 pouces et des bords réduits. Il a également un puissant processeur Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Affichage : 14″ Full HD 1920 x 1080 pixels IPS 250 nits Processeur : Intel Core i7-1165G7 (4C / QuadCore 2.8 / 4.7GHz, 12Mo) RAM : 16Go SO-DIMM DDR4 3200MHz Stockage 512Go SSD M.2 NVMe PCIe Carte graphique : Carte graphique Intel Iris Xe intégrée Batterie : 50 Wh Connectivité : WiFi 6, Bluetooth 5.0 Connexions : 2 USB 2.0, 1 USB 3.2, 1 HDMI, 1 Thunderbolt 3 Poids : 1,4 kg

Sans aucun doute, Amazon a le meilleur prix pour seulement 799 euros avec la livraison gratuite. De plus, si vous vous inscrivez à Amazon Prime, il arrivera avec une expédition prioritaire.

Mais à Worten, vous l’auriez avant que le stock Amazon n’arrive pour 925 euros. De plus, la livraison à Worten est totalement gratuite et arrivera sous 1 à 2 jours ouvrables.

