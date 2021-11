Dans les premiers mois de 1971, Steppenwolf a célébré ce qui était alors trois ans de succès ininterrompu en publiant la compilation Gold: Their Great Hits. En quelques semaines, il porte bien son nom en devenant leur dernier album d’or.

En septembre de la même année, les rockers de Los Angeles retournaient au travail en studio avec la sortie de leur sixième LP For Ladies Only. Le concept du disque était aussi audacieux, pour l’époque, que son titre, conçu comme un album concept sur le thème du féminisme.

Il s’est avéré que l’apogée initiale de Steppenwolf touchait à sa fin et For Ladies Only est devenu leur dernier album de nouveau matériel avant leur séparation en 1972, avant une réunion réussie deux ans plus tard. Mais l’album (produit, comme son prédécesseur Steppenwolf 7, par Richie Podolor) a tout de même donné au groupe une nouvelle activité dans les charts, atteignant le n ° 54 et deux singles de celui-ci apparaissant sur le Hot 100.

Hot 100 activité

« Né pour être sauvage » La chanson « Ride With Me » de l’écrivain Mars Bonfire a été présentée en avant-première de l’album cet été et a atteint la 52e place, accompagnée d’un autre morceau du nouvel ensemble, « Black Pit ». Puis, le 6 novembre 1971, un montage de la chanson titre de For Ladies Only tire sa révérence. Une composition de groupe créditée à Kent Henry, John Kay, Goldy McJohn et le frère de Bonfire Jerry Edmonton, il a ouvert sur le Billboard au n ° 88, juste à côté de Diana Ross‘ « J’attends toujours » et cinq places de plus que L’OMSExtrait de Who’s Next « Derrière les yeux bleus ».

Le single n’atteindrait que la 64e place, mais heureusement, il ne s’est pas avéré être le chant du cygne de Steppenwolf : cette réunion ultérieure leur donnerait un nouveau succès dans le Top 30 en 1974 avec « Straight Shootin’ Woman ».

