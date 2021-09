Pour les OTT, la saveur régionale devient plus forte

in

ZEE5 prévoit de lancer une liste commune de plus de 30 originaux et de contenus acquis en hindi, tamoul, télougou et pendjabi jusqu’en octobre-mars

Alors que de plus en plus de consommateurs explorent le contenu vidéo OTT (over-the-top), ZEE5 saisit l’opportunité d’élargir son portefeuille de contenu régional, un segment qui attire une proportion considérable de téléspectateurs indiens. En conséquence, la plate-forme OTT prévoit d’augmenter considérablement sa liste d’originaux en télougou et en tamoul dans les mois à venir.

« Nous avons déjà lancé la production de plusieurs originaux pour le télougou et le tamoul. Nous allons doubler le télougou à partir de décembre et l’augmenter considérablement entre janvier et mars. Le prochain arrêt sera le contenu bengali », a déclaré Manish Kalra, directeur commercial de ZEE5 India, à FE dans une interview.

La société a également récemment fait une incursion dans l’espace de contenu pendjabi pour s’appuyer sur la portée de la plate-forme qui s’élève actuellement à environ 7 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le public local parlant le pendjabi, s’il est pris en charge de manière adéquate, peut donner accès à un marché important de plus de 3 millions d’utilisateurs. « Le Pendjab est l’un des marchés Internet les plus pénétrés du pays. En termes de contenu OTT, le public cible est très mal desservi », a déclaré Kalra. ZEE5 diffusera initialement des films punjabi soutenus par Zee Studios pour les utilisateurs et lancera ensuite des originaux.

Kalra a déclaré que 30 à 40 % des investissements totaux de contenu de la société OTT seront alloués à la catégorie de contenu régional à l’avenir. L’an dernier, la part du contenu régional dans les investissements totaux était inférieure à 15 %. « Il y a une intention du côté des utilisateurs de se tourner vers la consommation de contenu en ligne. Nous devons parler au public indien dans la langue qu’il comprend », a déclaré Kalra.

Les analystes d’EY estiment que la part de la consommation de langues régionales sur les plateformes OTT dépassera 50 % du temps total passé d’ici 2025, passant de 45 % au-delà de l’hindi.

Alors que l’incertitude persiste autour de la reprise des activités théâtrales régulières et que les sorties OTT continuent de trouver la faveur des producteurs de films, ZEE5 est en train de conclure de nouveaux accords sur les films. Il n’est cependant pas clair si les films auront des sorties directes vers OTT sur la plate-forme ou si ZEE5 s’inscrira pour les droits numériques exclusifs des films. « Il y aura quelques annonces dans les deux à trois prochaines semaines. Bollywood est un moteur clé du divertissement dans le pays. Nous continuerons d’investir dans le cinéma », a ajouté Kalra.

