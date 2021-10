Pour l’exemption religieuse du mandat vaccinal, un questionnaire intrusif

Le questionnaire de l’administration Biden pour évaluer les demandes d’exemptions religieuses aux mandats de vaccination pose des questions si détaillées sur la foi et les antécédents médicaux que les employés peuvent les trouver intrusives et hostiles.

« Depuis combien de temps avez-vous la croyance religieuse qui sous-tend votre objection ? » est une question du questionnaire, qui provient d’un « modèle » fourni par le Safer Federal Workforce Task Force. Le groupe de travail a été créé le premier jour de l’administration Biden « pour donner aux chefs des agences fédérales des conseils continus » sur « le fonctionnement pendant la pandémie de COVID-19 ».

Le modèle est utilisé par les départements de la sécurité intérieure, du commerce et de l’agriculture, la General Services Administration et probablement d’autres agences. Le ministère de la Justice utilise 6 des 7 questions du modèle.

Une autre question demande si et quand les demandeurs d’exemption ont reçu des vaccins à l’âge adulte et « Si vous n’avez pas d’objection religieuse à l’utilisation de tous les vaccins, veuillez expliquer pourquoi votre objection se limite à des vaccins particuliers ».

S’il est adopté par des agences fédérales et copié par des entreprises privées cherchant à suivre l’exemple du gouvernement fédéral, le questionnaire destiné aux demandeurs d’exemption peut entraîner d’importants litiges de la part des employés religieux, a déclaré Andrea R. Lucas, commissaire républicain à la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi. Fédéraliste. L’EEOC est responsable de l’application des lois fédérales qui rendent illégale la discrimination contre un employé en raison de la religion de la personne.

« La loi ne prévoit pas d’exception liée à la pandémie pour le non-respect des droits des employés religieux », a déclaré Lucas au Federalist. « Quel que soit le contexte, les questions intrusives présumant un manque de sincérité dès le départ, cherchant à « surprendre » un employé dans une incohérence et cherchant une raison quelconque pour refuser une demande d’accommodement religieux, sont inappropriées. »

Des millions d’Américains sont soumis à des mandats de vaccination. Les employés fédéraux sont tenus de se faire vacciner contre le Covid-19, sauf exceptions religieuses et médicales uniquement requises par la loi, avant le 22 novembre (ou le 8 novembre, car les employés ne sont considérés comme complètement vaccinés que deux semaines après un vaccin à injection unique ou jusqu’à ce qu’ils reçoivent la deuxième dose d’un vaccin en deux parties). Les entrepreneurs fédéraux ont jusqu’au 8 décembre. Ainsi, de nombreuses agences auraient déjà exigé que des demandes d’exemption religieuse soient soumises.

Le questionnaire pourrait également s’aligner sur les prochaines directives de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail pour les entreprises de 100 employés ou plus afin d’exiger la vaccination Covid de leurs effectifs.

Le sénateur Josh Hawley, R-MO, a appelé le gouvernement à annuler le questionnaire, affirmant qu’il « fait preuve d’un scepticisme et même d’une hostilité envers les candidats qui nourrissent des objections religieuses sincères au vaccin Covid-19. Je crains que cela ne refroidisse les demandes des fonctionnaires de demander des exemptions religieuses. »

Formulaire Questions Votre Sincérité

« Pour pouvoir bénéficier d’une éventuelle exception, vous devez d’abord établir que votre refus de vous faire vacciner est fondé sur une conviction sincère de nature religieuse », indique le questionnaire.

Certaines personnes s’opposent à l’obtention des vaccins Covid en raison de l’utilisation de lignées cellulaires dérivées d’avortements dans leurs tests et leur développement. Le questionnaire demande aux employés de décrire la nature de leur objection à l’exigence de vaccination Covid-19 et d’expliquer si et comment se conformer à l’exigence grèverait considérablement l’exercice religieux de l’employé.

« S’il existe d’autres médicaments ou produits que vous n’utilisez pas en raison de la croyance religieuse qui sous-tend votre objection, veuillez les identifier », lit-on dans une autre question.

Condescendance envers les religieux

« Le formulaire dégouline de suspicion et de condescendance dans une tentative de discréditer les croyances religieuses bien connues concernant l’utilisation de lignées cellulaires fœtales avortées dans les médicaments », selon Roger Severino, chercheur principal au Centre d’éthique et de politique publique et ancien directeur de le Bureau des droits civils du ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Le gouvernement n’a « pas à deviner les croyances religieuses de ses employés », a déclaré Severino dans une interview avec The Federalist. La Cour suprême a clairement indiqué que les croyances religieuses peuvent être idiosyncratiques, mais tant qu’elles sont sincères, elles doivent être prises pour argent comptant, a-t-il ajouté.

Le questionnaire « sent le test religieux », qui peut être illégal, selon Severino. Une meilleure approche serait de proposer aux demandeurs d’exemption un formulaire leur demandant la nature de leur objection au vaccin et comment elle pourrait être accueillie, puis de les faire signer sous peine de parjure, a-t-il déclaré.

Problèmes juridiques avec le questionnaire

Si les agences fédérales et les entreprises privées adoptent le modèle du groupe de travail, cela pourrait entraîner des violations potentielles du titre VII du Civil Rights Act de 1964 et de l’Americans with Disabilities Act, selon Sharon Fast Gustafson, ancienne avocate générale républicaine à l’EEOC.

La question « Est-ce que le respect de l’exigence de vaccination COVID-19 pèserait considérablement sur votre exercice religieux ? Si tel est le cas, veuillez expliquer comment » est trop étroit, a déclaré Gustafson dans une interview. Le titre VII ne protège pas seulement les « exercices » religieux, mais également les « croyances, pratiques ou observances religieuses ».

Certaines des questions pourraient également conduire à des violations de l’Americans with Disabilities Act en soumettant les employés fédéraux à des questions médicales invasives, ce qui pourrait amener l’employé à divulguer des informations sur un handicap ou un autre problème médical. Le questionnaire pourrait donner lieu à des plaintes d’employés fédéraux pour discrimination religieuse, harcèlement ou représailles, en plus de ne pas répondre aux plaintes, selon Gustafson.

Contre les directives de l’EEOC

Les questions (trois à six) sur la durée des croyances religieuses, la réception d’autres vaccins et l’objection religieuse à d’autres vaccins et médicaments, peuvent également aller à l’encontre des directives de l’EEOC, estime Gustafson. Ce guide dit, en partie :

Un employeur doit-il accepter l’affirmation d’un employé d’une objection religieuse à une vaccination COVID-19 pour argent comptant ? L’employeur peut-il demander des informations supplémentaires ? (25/10/21)

En règle générale, en vertu du titre VII, un employeur doit présumer qu’une demande d’accommodement religieux est fondée sur des convictions religieuses sincères. Cependant, si un employeur a une base objective pour remettre en question la nature religieuse ou la sincérité d’une croyance particulière, l’employeur serait justifié de faire une enquête factuelle limitée et de rechercher des informations supplémentaires à l’appui.

Les directives de l’EEOC sur la discrimination religieuse indiquent également que « les employeurs qui demandent de manière déraisonnable des preuves corroborantes inutiles ou excessives risquent d’être tenus responsables du refus d’une demande d’aménagement raisonnable et de voir leurs actions contestées en tant que représailles ou dans le cadre d’un modèle de harcèlement ».

La décision du gouvernement de demander si les croyances, pratiques ou observances religieuses des employés étaient cohérentes peut suggérer que les agences fédérales se préparent à rejeter les demandes d’accommodement de tout employé qui révèle de telles incohérences. Mais les directives de l’EEOC indiquent que « la pratique religieuse nouvellement adoptée ou observée de manière incohérente par un employé peut néanmoins être sincèrement détenue ».

Notamment, l’EEOC ne fait pas partie du Safer Federal Workforce Task Force qui a créé le modèle. Pour les employés de l’EEOC qui demandent des exceptions au mandat de vaccination, l’EEOC lui-même utilise un formulaire d’accommodement religieux différent du modèle du groupe de travail.

Le questionnaire équivalent de l’EEOC, actuellement utilisé à la commission, demande simplement à l’employé de « décrire la nature de vos croyances religieuses sincères ou de vos pratiques ou observances religieuses » qui entrent en conflit avec une exigence de l’EEOC. Il demande également : « Quel est l’aménagement ou la modification que vous demandez ? » et « Énumérez tous les accommodements alternatifs qui élimineraient également le conflit entre l’exigence, la politique ou la pratique de l’EEOC et vos croyances religieuses sincères. »

Trop tard pour certains

Étant donné que les employés fédéraux qui ont rempli le modèle avant la date limite de leur agence ont déjà été soumis à ces questions, ces employés peuvent déjà avoir des réclamations pour discrimination, harcèlement ou représailles contre le gouvernement – même si le gouvernement modifie le formulaire ou accorde finalement à ces employés leurs demandes. pour les logements.

Certains employés fédéraux qui ont été découragés par les questions inappropriées sur le modèle peuvent avoir manqué la date limite de soumission de leur agence, nuisant à leur capacité à obtenir un accommodement et pouvant entraîner un licenciement. D’autres peuvent avoir violé leur conscience et se faire vacciner contre le Covid au lieu de risquer d’être licenciés.

La demande d’exemption doit être signée pour déclarer qu’elle est vraie et correcte. « Toute fausse déclaration intentionnelle au gouvernement fédéral peut entraîner des conséquences juridiques, y compris la résiliation ou la révocation du service fédéral », prévient-il.

Le groupe de travail Covid qui a produit le formulaire ajoute dans ses directives que s’il était accordé une exemption religieuse à l’exigence de vaccination, l’employé serait plutôt tenu de se conformer à d’autres protocoles de santé et de sécurité. Cependant, l’agence peut déterminer que seul un vaccin est adéquat pour la sécurité et refuser l’exemption religieuse.