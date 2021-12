Pour l’instant, Covaxin sera probablement le seul vaccin Covid disponible pour les enfants de 15 à 18 ans

Les décisions sont intervenues au milieu de la hausse des cas de Covid liés à la variante Omicron du virus.



Le Covaxin de Bharat Biotech est susceptible d’être le seul vaccin COVID-19 disponible, pour l’instant, pour les enfants du groupe d’âge de 15 à 18 ans, qui seront inoculés à partir du 3 janvier, ont indiqué des sources officielles.

En outre, les travailleurs de la santé et de première ligne et les citoyens de plus de 60 ans présentant des comorbidités se verraient administrer la troisième dose du même vaccin qu’ils avaient reçu auparavant.

Le Premier ministre Narendra Modi, dans une allocution télévisée à la nation samedi soir, a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 15 à 18 ans commencerait à partir du 3 janvier, tandis que la « dose de précaution » pour les travailleurs de la santé et de première ligne serait administrée à partir du 10 janvier.

Les décisions sont intervenues au milieu de la hausse des cas de Covid liés à la variante Omicron du virus.

La dose de précaution sera également disponible pour les citoyens de plus de 60 ans et présentant des comorbidités sur l’avis de leur médecin à partir du 10 janvier de l’année prochaine, a déclaré le Premier ministre.

« Le Covaxin de Bharat Biotech est le seul vaccin COVID-19 qui sera administré, pour le moment, aux enfants du groupe d’âge 15-18 ans qui seront inoculés à partir du 3 janvier. La population estimée à couvrir dans cette catégorie est de sept à huit crores », a déclaré une source officielle.

La source a déclaré que le vaccin ZyCoV-D de Zydus Cadila n’a pas encore été introduit dans le programme de vaccination du pays, même pour les adultes, bien qu’il ait reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du régulateur des médicaments le 20 août, ce qui en fait le premier vaccin pouvant être administré en le groupe d’âge de 12-18 ans dans le pays.

Le ZyCoV-D développé localement est le premier vaccin COVID-19 sans aiguille à base d’ADN au monde.

L’écart entre la deuxième et la troisième dose du vaccin COVID-19, qui est appelé « dose de précaution », devrait être de neuf à 12 mois.

Les modifications nécessaires sont en cours sur le portail CoWIN pour enregistrer la nouvelle catégorie de vaccination.

Vendredi, le Contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au Covaxin développé localement pour les enfants de plus de 12 ans, sous certaines conditions.

Plus de 61 % de la population adulte indienne a reçu les deux doses du vaccin. De même, environ 90 % de la population adulte a reçu la première dose du vaccin Covid.

Les doses cumulées de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont dépassé 141 crore, selon le ministère de la Santé.

Un stock de quatre à cinq doses de vaccin crore de Covaxin est disponible auprès des États et des territoires de l’Union.

