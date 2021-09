Pour l’instant, Ethereum devrait rester à l’abri des nouvelles d’Evergrande

in

Le monde de la crypto-monnaie a été partout ces derniers temps. Il semblait qu’il allait se retourner fin juillet, mais Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et d’autres ont trouvé un certain élan et l’ont suivi.

Source : Shutterstock

Pour Ethereum, cela signifiait un rallye de 130% par rapport aux plus bas, car la crypto-monnaie a franchi la barre des 4 000 $ plus tôt ce mois-ci. Un brusque recul a été rencontré par les acheteurs, mais ensuite le Evergrande (OTCMKTS :EGRNF) les nouvelles en provenance de Chine ont fait couler les crypto-monnaies.

Le groupe est-il vraiment exposé à Evergrande ?

Evergrande et Cryptos

Le marché boursier avait traversé quelques semaines difficiles avant le 20 septembre. Après plusieurs semaines de négociation à faible volume pendant lesquelles les marchés se sont stabilisés (passant trop de temps à aller absolument nulle part), les actions ont commencé à trembler. Mais ils n’étaient que légèrement en baisse dans le 20e. Ensuite, les inquiétudes concernant le groupe Evergrande ont surgi, faisant baisser les contrats à terme sur indices dimanche soir, puis s’effondrant le lundi 20.

Pourquoi est-ce important ? Parce que les crypto-monnaies ont emprunté le même chemin, Ethereum inclus. Bien que comme d’habitude, le groupe l’a fait avec beaucoup plus de volatilité. De son plus haut dimanche à son plus bas lundi, Ethereum a chuté de 20%. Il s’est quelque peu redressé depuis mais reste sous le seuil de 3 000 $.

Bien qu’Evergrande Group n’ait pas réellement d’impact direct sur les crypto-monnaies (ou les actions américaines d’ailleurs), des implications plus larges suscitent des inquiétudes. Plus précisément, cela crée des inquiétudes concernant l’économie chinoise et le marché immobilier chinois.

Bien que certains appellent cela le « moment Lehman » de la Chine, j’espère qu’il est bien plus isolé que cela. En en faisant un moment Lehman, cela crée un risque systémique. Quand on s’occupe de ça, ça n’a pas d’importance Microsoft (NASDAQ :MSFT) ou la S&P 500 ne sont pas directement affectés – ou dans ce cas, Ethereum.

Ce que cela crée, ce sont des transactions de panique et de « sans risque », et cela affecte ces actifs.

Je pense que les nouvelles du groupe Evergrande étaient plus une excuse pour que le marché fasse ce qu’il voulait depuis le début, c’est-à-dire passer par une légère liquidation. À moins que cela ne crée un problème systémique aggravé en Chine, les actions et les crypto-monnaies américaines ne devraient pas subir un effet trop important de cette situation.

Ethereum commercial

La situation avec Ethereum est un peu plus délicate. Alors que le S&P 500 a chuté de quelques pour cent, Ethereum est tombé dans un marché baissier technique.

Lors de la baisse de lundi, Ethereum a testé et détenu la zone de 2 900 $ à 3 000 $. Il détenait également la mesure du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) quotidien. Un jour plus tard, il a clôturé en dessous de tous ces niveaux – plus la moyenne mobile de 21 semaines.

Ethereum essaie de récupérer cette zone maintenant, mais il se situe en dessous de la mesure VWAP et pèse environ 2 950 $. Revenez au-dessus de 3 000 $ et celui-ci sera meilleur. Pourtant, les inquiétudes persistent.

Jusqu’à présent, nous avons une correction « ABC » vers (mais pas vers) la moyenne mobile de 200 jours. Au plus bas de cette semaine, Ethereum était en baisse de plus de 30% par rapport aux plus hauts.

À partir de là, voyez comment il gère la mesure VWAP à la hausse et la moyenne mobile sur 21 semaines à la baisse. Un mouvement au-dessus du VWAP et du niveau de 3 000 $ ouvre la porte à la moyenne mobile sur 50 jours et à la zone de 3 350 $. Au-dessus de cela et le plus haut du 16 septembre près de 3 665 $ est en jeu.

Le risque avec un rallye est qu’Ethereum se prépare pour une correction “ABCDE”, qui pourrait faire tomber la crypto-monnaie en dessous de 2 500 $. Je sais que les investisseurs n’aiment pas ce type de point de vue arbitraire, disant essentiellement qu’Ethereum pourrait faire « ceci ou cela ». Je suis désolé, mais c’est ainsi que fonctionnent les prix des actifs. Tout ce que nous pouvons faire, c’est suivre du mieux que nous pouvons.

D’un autre côté, un mouvement en dessous de la moyenne mobile de 21 semaines met en jeu le plus bas de cette semaine et la moyenne mobile de 200 jours. En dessous de cela et 2 500 $ ou moins pourraient être sur le pont.

La ligne de fond

Je me rends compte que je ne parle pas d’Ethereum comme d’un taureau enragé dans cet article. Mais c’est parce que des fluctuations de prix à court terme peuvent se produire quels que soient les fondamentaux ou la thèse haussière à long terme.

La vente massive de nombreuses actions a-t-elle eu un sens en mars 2020 ? Clairement non, et on pourrait en dire autant d’Ethereum maintenant. Même si nous voyons à nouveau 1 750 $ à 2 000 $, cela ne change rien au potentiel à long terme d’Ethereum.

Pour l’instant, je resterai un taureau à long terme, mais à court terme, Ethereum reste un atout « prouvez-le ». Retour au-dessus de 3 000 $ et celui-ci peut se rallier. En dessous de la moyenne mobile de 21 semaines et je guetterai une baisse plus profonde.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.