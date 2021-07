Pour lutter contre la 3e vague imminente de Covid-19, les hôpitaux accélèrent le taux de rotation des lits en passant au sans papier ; Voici comment

in

Ces derniers temps, le secteur des soins de santé en Inde est de plus en plus confronté à des contraintes de ressources critiques. Les rares ressources et infrastructures de santé de l’établissement de santé indien étaient au grand jour alors que la pandémie portait son deuxième coup dur, en particulier en ce qui concerne la disponibilité des lits dans un hôpital. Maintenant, avec la crainte d’une troisième vague qui se profile, nous devons faire le point sur la façon dont le secteur se prépare à toute éventualité future. Une façon de bien faire les choses consiste à accélérer le taux de rotation des lits, ce qui implique un certain nombre de processus papier.

Cela suggère évidemment que la clé pour accélérer le taux de rotation des lits réside dans la numérisation des processus papier. Qu’il s’agisse de mettre à jour le statut de vacance de lit ou de rechercher plusieurs approbations de différentes spécialités comme la cardiologie, l’urologie, l’endocrinologie, la neurologie, etc.

Selon Srini Dokka, vice-président (ventes) chez MSB Docs, une startup reconnue dans le cadre du programme Start Up India du gouvernement central qui a aidé l’un des principaux hôpitaux de la capitale nationale à améliorer son taux de rotation des lits, « Au cours de la dernière année, les hôpitaux ont vu trop de fardeau en termes d’afflux de patients en raison de la pandémie. Il y a eu des cas où même lorsque les lits étaient vacants, des processus sur papier et l’absence d’autorisation appropriée ont obligé les patients à attendre des lits dans les limbes pendant de longues heures. Avec des solutions sans papier, les hôpitaux peuvent et ont pu mettre à jour le statut des lits vacants en temps réel. »

Il a ajouté que lorsque les hôpitaux sont sans papier, un responsable d’étage peut mettre à jour instantanément le statut de vacance des lits en utilisant la signature électronique autorisée pour la communication avec la réception. Il n’est pas nécessaire de courir d’une aile à l’autre pour mettre à jour l’état manuellement, économisant ainsi du temps et des vies.

« Le processus des résumés de décharge peut également être accéléré à l’aide de solutions de signature numérique et électronique. Le personnel infirmier n’a pas besoin de déplacer manuellement les fichiers pour approbation entre les différents services. Tous les médecins et professionnels de la santé concernés peuvent accéder numériquement aux résumés de sortie et les approuver avec des signatures numériques, tandis que le résumé peut ensuite être accusé réception par les patients à l’aide de signatures électroniques », a déclaré Srini Dokka.

Mais est-ce suffisant ? Le fait demeure que pour améliorer efficacement le taux de rotation des lits, les hôpitaux doivent également numériser plusieurs tâches connexes sur papier, telles que l’assurance, la facturation, etc. Nishant Gupta, fondateur et PDG de l’hôpital boutique Medharbour basé à Gurugram, estime que les hôpitaux sans papier peuvent être un bouée de sauvetage. «Auparavant, le séjour moyen d’un cycle patient prenait généralement près de trois jours, alors qu’il est possible de le faire en deux jours en allégeant les processus papier. Les médecins eux-mêmes souhaitent désormais que les patients obtiennent leur congé plus tôt dans leur tentative de garantir un minimum d’infections nosocomiales. »

Il a ajouté que « si les documents étaient numérisés, il n’y aurait pas de files d’attente ou des files d’attente plus courtes à des fins d’assurance et de facturation. Cela aiderait éventuellement les patients à économiser au moins 6 à 8 heures, consacrées simplement au processus de sortie. Les risques d’erreurs sont également considérablement réduits car il n’y a pas de chaos du poste de soins infirmiers au comptoir de facturation final. En outre, il n’y a aucune possibilité de négligence médicale car toutes les informations telles que les médicaments prescrits par les médecins sont stockées numériquement et facilement accessibles par le personnel infirmier. »

