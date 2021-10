pour lutter contre les maladies transmises par les insectes

30/10/2021 à 20h39 CEST

Les maladies transmises par les insectes sont un problème très grave dans le monde entier, principalement dans les régions tropicales et équatoriales. Ils coûtent la vie à des centaines de milliers de personnes par an et il n’existe aucun vaccin ou traitement efficace pour nombre d’entre eux.

Mais il existe une nouvelle forme de prévention utile et très efficace – la peinture insecticide.

Le chercheur espagnol Pilar Mateo, docteur en chimie de l’Université de Valence, a inventé une peinture capable de contrôler et d’éliminer les insectes.

Il s’agissait de la microcapsulation d’insecticides à action différente dans la peinture murale.

Ensuite, les insecticides sont libérés lentement, garantissant ainsi que la peinture a un effet pendant plus de deux ans.

Contre la maladie de Chagas

Au vu du potentiel, son utilisation possible comme outil de santé publique a commencé à être étudiée et la maladie de Chagas a été la première maladie contre laquelle elle a été essayée.

Elle affecte le continent américain, du nord du Mexique à la Patagonie. Selon l’OMS, il tue environ 50 000 personnes par an et jusqu’à un quart de l’ensemble de la population d’Amérique latine est en danger.

La maladie est causée par un parasite, Trypanosoma cruzi, mais elle est transmise par la piqûre de punaises de lit appelées triatomines domestiques.

Ces insectes se nourrissent de sang la nuit et le jour ils se réfugient dans les fermes voisines, les corrals et les arbres, mais aussi dans les anfractuosités des maisons.

Pour cette raison, une peinture insecticide est idéale pour contrôler la maladie.

Expérience en Bolivie

Dans la région du Gran Chaco en Bolivie, une enquête a été menée à l’aide de cette peinture.

1 626 maisons ont été choisies pour l’étude, dont plus de 30% se sont avérées infestées de triatomes.

De la peinture a été appliquée sur toutes les maisons et les triatomes ont été à nouveau fouillés. 32 mois après l’application, la punaise de lit n’était présente que dans 1,7% des maisons.

Lors de l’application de peinture, les punaises de lit meurent au contact des murs. Les maisons sont indemnes de l’insecte et, ce qui est mieux, de la maladie de Chagas.

Bien entendu, la peinture est sans danger et ne présente aucun danger pour la santé humaine.

Les punaises de lit deviennent résistantes

Traditionnellement, les mesures de lutte contre ces punaises de lit consistaient en une pulvérisation intensive de pyréthroïdes, tous les trois à quatre mois.

Mais il a été constaté qu’après des années d’utilisation, les triatomes ont commencé à développer une résistance à ces insecticides, rendant le traitement ci-dessus largement inutile.

Cependant, la peinture, en utilisant divers types d’insecticides et libérés progressivement, augmente l’effet et empêche le développement de nouvelles résistances.

A moyen-long terme, la peinture est également moins chère. Et c’est une solution technologiquement plus simple : une maison peut être peinte partout, mais il n’est pas toujours possible d’épandre un insecticide sur de grandes surfaces.

Bon pour la santé & mldr; et l’environnement

Écologiquement, c’est aussi plus prudent. La pulvérisation d’insecticides sur de grandes surfaces contamine le sol, les cultures et affecte de nombreuses autres espèces d’insectes.

La peinture, cependant, ne se concentre que sur les espèces présentes dans l’environnement domestique, laissant toutes les autres intactes.

L’application de cette peinture dans les maisons, les corrals et les parties basses des arbres, ainsi qu’une meilleure hygiène et des soins à domicile, pourraient faire de la maladie de Chagas un témoignage en Amérique latine.

La recherche sur les peintures insecticides ne s’est pas arrêtée là : elles sont efficaces contre de nombreux autres insectes vecteurs de maladies.

Les expériences avec d’autres maladies se poursuivent

Le paludisme, la dengue ou le virus West Nile (ce dernier présent en Espagne) ne sont que quelques-unes des maladies transmises par les insectes qui coûtent chaque année la vie à des centaines de milliers de personnes.

La peinture a été testée dans différents pays d’Afrique de l’Ouest pour lutter contre les moustiques vecteurs du paludisme, les anophèles.

La peinture a causé une mortalité de plus de 90 % chez les moustiques en peu de temps, c’est pourquoi elle a été considérée comme un moyen facile et rapide de contrôler les épidémies localisées.

Le simple fait de peindre les portes et les fenêtres pourrait sauver des vies.

Le potentiel de cette technologie est encore plus large. Par exemple, des sprays incolores peuvent être utilisés pour vaporiser des vêtements ou des tentes.

De cette façon, les personnes qui doivent pénétrer dans des zones avec des insectes dangereux seront mieux protégées, car l’effet est plus long qu’avec un spray insecticide traditionnel.

Cependant, il existe encore de nombreux obstacles pour que la peinture et autres traitements préventifs parviennent à ceux qui en ont besoin. Les collectivités rurales continuent de dépendre de la collaboration externe pour financer ces initiatives.

De la même manière qu’aujourd’hui ils ont besoin d’aide pour se procurer de la nourriture, de l’eau potable et des médicaments, il faudrait leur envoyer la peinture.

Des défis restent à relever pour éradiquer ces maladies, mais la technologie contribue à rapprocher l’horizon.