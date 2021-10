« Pour ma prochaine blague… »: réponse de la légende du tennis Martina Navratilova aux éloges d’Amit Shah pour le Premier ministre Modi

Martina a l’habitude de s’attaquer aux politiques du gouvernement Modi, notamment en dénonçant la bonhomie Trump-Modi

Les éloges d’Union Home Amit Shah pour le Premier ministre Narendra Modi, dans lesquels il a qualifié ce dernier de « leader démocrate », n’ont pas été bien accueillis par la légende du tennis Martina Navratilova qui a qualifié cela de « blague ». Shah avait déclaré dimanche que même les détracteurs de Modi conviendraient que le cabinet de l’Union n’avait jamais fonctionné de manière aussi démocratique qu’il fonctionne dans le gouvernement actuel.

« Et pour ma prochaine blague… », a-t-elle tweeté dimanche soir en réponse à l’éloge funèbre de Shah de Modi en tant que « leader le plus démocratique d’Inde ». En plus du tweet, elle a ajouté une émoticône pour l’étonnement et une autre qui ressemble à un clown.

