“Pour Marc, courir à nouveau est déjà un triomphe”

13/04/2021 à 17 h 17 CEST

«Nous tous qui travaillons avec Marc (Márquez) savons, heureusement, de quoi il est capable. Mais pour nous, qu’il revienne, simplement qu’il remonte sur sa moto, c’est déjà un succès, un triomphe, après les neuf mois qui se sont écoulés, que nous avons passé & rdquor;, explique l’ingénieur Santi Hernández., qui a été avec le champion de Cervera (Lleida) pendant dix ans, qui, après 252 jours sans compétition, ce vendredi, reviendra sur son team Repsol Honda Honda RC213V, pour réapparaître dans le Grand Prix du Portugal, organisé dans la belle et vertigineux parcours de Portimao, dans lequel s’est conclue la Coupe du monde 2020 remportée par le jeune majorquin Joan Mir (Suzuki).

“Quand tu es avec Marc, comme quand tu es avec Leo Messi ou Michael Jordan, tu sais que le but est toujours de gagner, mais, oui, dans ce cas il y a un mais, Marc n’a pas concouru depuis neuf mois et donc , personne ne s’attend à une victoire ce week-end, même si nous verrons comment se déroulent les événements et les premiers entraînements & rdquor;, insiste Hernández, qui, bien entendu, veut profiter de l’occasion pour remercier “infinitas & rdquor; Stefan Bradl d’Allemagne, pilote d’essai Honda qui a remplacé la MM93 tout au long de 2020 «et qui a fait un travail extraordinaire, nous faisant passer une année plus agréable que ce à quoi nous nous attendions sans Marc & rdquor ;.

PETIT PAR PEU, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Hernández insiste sur le fait que la priorité, maintenant, «est que Marc, qui, bien sûr, continue d’être, bien sûr, un prétendant au titre, se sent à nouveau à l’aise et heureux sur la moto, qu’il recommence à retrouver les sensations qu’il a éprouvées en 2019, une année vraiment spectaculaire et, à partir de là, avancez petit à petit à la recherche de votre meilleure condition. Ce ne sera pas facile, bien sûr, mais Marc est un grand professionnel, il connaît la moto mieux que quiconque et, surtout, il sait tout ce qu’il faut faire pour être compétitif. Et rien sur l’obsession de gagner. Pour l’instant & rdquor;.

LE BONHEUR DE MARQUEZ

Dans le communiqué du Grand Prix du Portugal, que l’équipe vient de publier ce matin, Márquez montre son bonheur de pouvoir à nouveau concourir après tant de souffrances et d’incertitudes. «C’est une sensation formidable d’être de retour en MotoGP, avec mon équipe et ma moto. Nous avons travaillé très dur pour y parvenir, de nombreuses heures au gymnase et avec mon physio Carlos (J. García). Nous aurions aimé être au Qatar, mais finalement mes médecins m’ont déconseillé de concourir là-bas et je les ai écoutés. Je me suis vraiment concentré sur l’écoute des médecins et la compréhension de mon corps pour pouvoir retourner en MotoGP et faire ce que j’aime. J’ai un peu d’expérience au Portugal, mais l’objectif de ce week-end est de bien travailler. Petit à petit nous revenons et c’est très positif après une longue période.

Bradl, dans des déclarations à la publication allemande “ Speedweek ”, a même déclaré qu’il ne serait pas surpris si Marc parvient à monter sur le podium lors de sa réapparition., ce dimanche, à Portimao. «Pour nous tous, bien sûr, le rôle de Marc dans ce premier Grand Prix en près d’un an est complètement hors de propos. L’essentiel est qu’il soit de nouveau en forme, que les médecins lui ont donné le OK et que, petit à petit, il va reprendre l’élan.

Pour le pilote allemand, tout le monde, y compris ses collègues sur la grille, attend le meilleur Marc. «Márquez ne revient pas au milieu de la grille, en qualifications. Il ne revient pas au dépourvu, non, il est un professionnel de la tête aux pieds et sait qu’il a devant lui un défi de ceux qu’il aime, quelque chose de très nouveau, un vrai défi. Et, je sais, oui, vous aurez appris des erreurs du passé ».

LOUANGE MM93

La seule personne qui n’a pas manqué un seul jour de récupération de Marc Márquez a été son physio personnel, Carlos J. García., qui a également tenu à souligner, sur les réseaux sociaux, l’énorme sacrifice que cette Via Crucis a signifié pour le huit fois champion du monde. «Vous n’avez rien à prouver à personne, vous êtes Marc», a écrit l’homme qui a travaillé jour après jour avec le pilote Honda. «Ceux d’entre nous qui ont été proches en cette période difficile savent qu’avant l’athlète, il y a une personne formidable. Nous avons donné tout ce que nous avions et cela a été les neuf mois les plus longs de notre vie.

Carlos J. García reconnaît que «nous avons renoncé à tout avec un seul objectif et, finalement, nous l’avons rempli. Ce furent des mois très durs, oui, mais nous avons toujours essayé de voir la lumière au bout du tunnel. Si j’ai appris quelque chose ces mois-ci, c’est qu’avec du talent on ne peut y arriver, l’athlète doit travailler dur, faire ce qu’il a à faire et non ce qu’il veut. Levez-vous tôt, soyez ponctuel, constant, sachez vous reposer, mangez sainement, entraînez-vous, souffrez & mldr; tout, sans savoir combien de temps; tout en dépit de vos rêves s’évanouissant; le tout avec la question de savoir quand vous pourrez à nouveau concourir. La lumière du tunnel nous éclaire enfin. Márquez remportera les championnats du monde, mais je reste avec Marc & rdquor;.