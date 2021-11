Pour marcher ou courir : restez actif avec le tapis de course Xiaomi WalkingPad R1 Pro maintenant en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi WalkingPad R1 Pro est un tapis de course parfait pour ceux qui veulent se mettre en forme. Il a une fonction de marche et de course et est entièrement pliable.

Les climats extrêmes ne sont pas bons pour le sport, surtout quand faire du sport est quelque chose que vous n’aimez pas faire mais dont vous savez qu’il est bon pour votre santé. C’est pourquoi des produits comme les tapis roulants domestiques sont populaires auprès des coureurs. Mais que se passe-t-il quand on n’est pas prêt à dépenser des milliers d’euros pour une machine ?

Xiaomi WalkingPad R1 Pro C’est un tapis de course parfait à utiliser de temps en temps et à avoir sous la main pour l’utiliser à la maison car il ne prend pas de place. De plus, il est en vente à 499 euros sur Amazon.

Tapis de course pliable et facile à ranger n’importe où. Il a une fonction pour courir jusqu’à 10km/h et marcher jusqu’à 6km/h.

On le trouve aussi en vente chez PcComponentes avec une remise un peu plus élevée, seulement 459 euros, et avec la livraison gratuite.

Ce n’est pas le tapis roulant typique que vous pouvez trouver dans les gymnases ou les gymnases personnels, c’est plutôt une ceinture pliante conçue pour courir ou marcher.

Il a deux modes, le mode marche qui limite votre vitesse à 6 km/h. L’autre façon c’est de courir mais ça vient seulement jusqu’à 10 km/h, il n’est donc pas idéal pour les coureurs les plus rapides.

Compter avec un télécommande pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler la vitesse, un panneau de contrôle avec un écran et même un mode automatique qui mesure votre empreinte et votre vitesse pour augmenter ou diminuer la vitesse.

Être entièrement pliable Il peut être rangé n’importe où et quand vous en avez besoin, il suffit de soulever le guidon, d’étirer la base et de le brancher.

Sans aucun doute, si vous faites partie de ces personnes qui, avec la chaleur estivale ou le froid hivernal, se découragent et arrêtent de sortir dans la rue, Xiaomi WalkingPad R1 Pro C’est un produit parfait auquel vous donnerez beaucoup d’utilisation car vous pourrez faire des kilomètres depuis la tranquillité de votre maison.

Imaginez que vous puissiez y marcher ou y courir avec la climatisation en été ou avec le chauffage en hiver. De cette façon, vous pouvez installer votre propre salle de sport à la maison et cela ne prendra pas de place.

